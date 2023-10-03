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Елена Черкасец, редактор ленты новостей

Риск атак до сих пор сохраняется – Игнат о российской технике в Беларуси

Юрій Ігнат

Россия удерживает разнообразную военную технику на территории Беларуси, что может увеличить риск возможных атак на Украину.

Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини.

Он отметил, что Украина не была готова к возможной агрессии из Беларуси на начальной фазе войны. Поэтому украинские войска укрепляют свои оборонительные позиции на северных границах.

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По словам Игната, Россия на территории Беларуси разместила зенитные ракетные комплексы, Искандеры, авиацию, однако он предположил, что количество вооружения значительно меньше, чем было в начале полномасштабного вторжения.

– Но все же Беларусь — это союзное государство (России, – Ред.), поэтому мы должны делать выводы и усиливаться, — добавил он.

Спикер также отметил, что, учитывая протяженность границы и линии фронта, а это 2 000 км, с учетом Приднестровья, Беларуси, России, линии боевого соприкосновения и морских границ, необходимо усиливать оборонительные усилия на этих направлениях.

– Это все линия фронта. И с этой линии фронта может прилететь. Поэтому никаких иллюзий не строим, а усиливаем эти направления, — сказал Игнат.

Напомним, в 2023 году ВС РБ получили из России уже две партии оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М, которые поступили на вооружение 465 ракетной бригады Беларуси. Она дислоцируется в городе Осиповичи Могилевской области.

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Фото: Юрий Игнат

Беларусь, Война в Украине, Военная техника, Російська агресія, Росія
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