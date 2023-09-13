Білорусь отримала від РФ дві партії Іскандерів: де вони розташовуються
У 2023 році ЗС РБ отримали з Росії вже дві партії оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер-М.
Про це повідомляє моніторингова група Беларускі Гаюн.
Вказано, що Іскандери надійшли на озброєння 465-ї ракетної бригади Білорусі. Вона дислокується в місті Осиповичі Могильовської області.
Осиповичі розташовані на відстані близько 200 км від кордону з Україною.
1 вересня інформацію про передання комплексів до 465-ї бригади підтвердили в Осиповичському гарнізоні ЗС РБ.
Раніше у Центрі нацспротиву повідомили, що у Білорусі найманцям ПВК Вагнера пропонують приєднатися до приватної військової компанії, створеної диктатором Олександром Лукашенком.
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