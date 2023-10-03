Ризик атак досі зберігається – Ігнат про російську техніку в Білорусі

Росія утримує різноманітну військову техніку на території Білорусі, що може збільшити ризик можливих атак на Україну.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат ефірі телемарафону Єдині новини.

Він зазначив, що Україна не була готова до можливої агресії з Білорусі на початковій фазі війни. Через це українські війська зміцнюють свої оборонні позиції на північних кордонах.

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За словами Ігната, Росія на території Білорусі розмістила зенітні ракетні комплекси, Іскандери, авіацію, однак він припустив, що кількість озброєння значно менша, ніж була на початку повномасштабного вторгнення.

– Але все ж таки Білорусь – це союзна держава (Росії, – Ред.), тому ми маємо робити висновки і посилюватися, – додав він.

Речник також зауважив, що, з огляду протяжність кордону та лінії фронту, а це 2 тис. км з урахуванням Придністров’я, Білорусі, Росії, лінії бойового зіткнення та морських кордонів, необхідно посилювати оборонні зусилля на цих напрямках.

– Це все лінія фронту. І з цієї лінії фронту може прилетіти. Тому жодних ілюзій не будуємо, а посилюємо ці напрямки, – сказав Ігнат.

Нагадаємо, у 2023 році ЗС РБ отримали з Росії вже дві партії оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер-М, які надійшли на озброєння 465 ракетної бригади Білорусі. Вона дислокується в місті Осиповичі Могильовської області.

Фото: Юрій Ігнат

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