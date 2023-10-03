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Елена Черкасец, редактор ленты новостей

В Киеве вводится новая система оплаты проезда в общественном транспорте

В Киеве вводится новая система оплаты проезда в общественном транспорте

С 4 октября в Киеве введут новый порядок оплаты за проезд в общественном транспорте с банковских карточек. Теперь оплата будет производиться не за каждую отдельную поездку, а за две поездки вместе.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

– Такие изменения касаются только оплаты проезда средствами с пластиковой банковской карты, Apple Pay или Google Pay, или оплаты цифровой транспортной картой, если на ней не было приобретенных поездок и деньги за проезд списались именно с банковской карты, — говорится в сообщении на официальном портале Киева.

Средства будут списываться после второй поездки в течение одного дня. В случае, если вторая поездка не будет осуществлена до вечера, списание за первую состоится после 21:00.

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Эта система успешно прошла тестирование на скоростных трамваях и теперь разворачивается на всем общественном транспорте.

Оплата с помощью QR-билетов и транспортных карт остается без изменений.

– Сканируете транспортную карту или QR-билет на валидаторе — через несколько минут запись об использовании появится в приложении, — указано в сообщении.

Подтверждение оплаты в банковском приложении или приложении Киев Цифровой не является подтверждением валидации билета — как для пассажира, так и для контролера. Подтверждением является исключительно информация на самом валидаторе (в случае повторного прикладывания) и на устройстве контроля.

Команда Киев Цифровой напоминает, что банковской картой можно рассчитаться только за одного пассажира. Если путешествуете с близкими, необходимо воспользоваться пластиковой транспортной картой или QR-билетами.

Напомним, жители столицы могут оплатить проезд в наземном общественном транспорте, просто поднеся свой iPhone или Apple Watch к валидатору.

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Фото: Київпастранс

Источник: КГГА
Общественный транспорт, Деньги, Київ, Київпастранс, КГГА, Проїзд
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