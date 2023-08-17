Проезд в Киеве не будет дорожать до завершения военного положения – КГГА

Повышение цен на проезд в общественном транспорте Киева возможно только после победы Украины в войне с Россией, то есть после завершения действия военного положения, а также начала восстановления всех сфер жизнедеятельности столицы, в том числе и транспортной.

Об этом заявил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор.

— Не поднимать цену на проезд — четкая позиция мэра города, и моя также, — подчеркнул чиновник.

Мэр Киева Виталий Кличко еще в мае говорил, что стоимость проезда в общественном транспорте столицы не изменится до конца войны.

Он также отметил, что коммунальный транспорт в Киеве дотационный, потому что себестоимость проезда составляет более 20 грн.

Фото: Киевпастранс

Источник : КГГА

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