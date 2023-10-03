У Києві запроваджують нову систему оплати проїзду в громадському транспорті
З 4 жовтня в Києві запровадять новий порядок оплати за проїзд у громадському транспорті з банківських карток. Тепер оплатаздіснюватиметься не за кожну окрему поїздку, а за дві поїздки разом.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
– Такі зміни стосуються лише оплати проїзду коштами з пластикової банківської картки, Apple Pay або Google Pay, або оплати цифровою транспортною карткою, якщо на ній не було придбаних поїздок і гроші за проїзд списалися саме з банківської картки, – йдеться у повідомленні на офіційному порталі Києва.
Кошти списуватимуть після другої поїздки протягом одного дня. У разі, якщо другу поїздку не буде здійснено до вечора, списання за першу відбудеться після 21:00.
Ця система успішно пройшла тестування на швидкісних трамваях і тепер розгортається на всьому громадському транспорті.
Оплата за допомогою QR-квитків та транспортних карт залишається без змін.
– Скануєте транспортну картку або QR-квиток на валідаторі – за кілька хвилин запис про використання з’явиться в застосунку, – зазначено в повідомленні.
Підтвердження оплати в банківському застосунку або застосунку Київ Цифровий не є підтвердженням валідації квитка – як для пасажира, так і для контролера. Підтвердженням є винятково інформація на самому валідаторі (у разі повторного прикладання) та на пристрої контролю.
Команда Київ Цифровий нагадує, що банківською карткою можна розрахуватися лише за одного пасажира. Якщо подорожуєте з близькими, необхідно скористатися пластиковою транспортною карткою або QR-квитками.
Нагадаємо, жителі столиці можуть оплатити проїзд у наземному громадському транспорті, просто піднісши свій iPhone або Apple Watch до валідатора.
Фото: Київпастранс
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