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Валентина Летяк, редактор ленты

Абсолютно сознательный теракт: Зеленский обещает ответ на удар по магазину на Харьковщине

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Удар российской ракеты по обычному продуктовому магазину в селе на Харьковщине — показательно жестокое преступление и абсолютно сознательный теракт страны-агрессора.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, который сегодня принимает участие в саммите Европейского политического сообщества в Гранаде (Испания).

Глава государства выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких, и призвал остановить российский террор.

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— Все, кто помогает России обходить санкции, — преступники. Все, кто поддерживает Россию до сих пор, поддерживает зло. Этот и подобные теракты нужны РФ только для одного: сделать свою геноцидную агрессию новой нормой для всего мира. И я благодарю каждого лидера, каждый народ, который поддерживает нас в защите жизни! — подчеркнул президент.

По его словам, именно сейчас с европейскими лидерами он обсуждает усиление нашей ПВО и защиту от террора.

— А террористам — ответим. Абсолютно справедливо. И мощно, — добавил Зеленский.

Днем 5 октября РФ обстреляла село Гроза Купянского района Харьковской области. В этот момент в местном магазине-кафе было много людей — погибли по меньшей мере 49 человек, среди которых 6-летний мальчик. Еще шестеро, в том числе один ребенок, ранены.

На месте трагедии продолжаются спасательные работы.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, Ракетные удары России, Харьковская область
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