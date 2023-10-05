Абсолютно сознательный теракт: Зеленский обещает ответ на удар по магазину на Харьковщине
Удар российской ракеты по обычному продуктовому магазину в селе на Харьковщине — показательно жестокое преступление и абсолютно сознательный теракт страны-агрессора.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, который сегодня принимает участие в саммите Европейского политического сообщества в Гранаде (Испания).
Глава государства выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких, и призвал остановить российский террор.
— Все, кто помогает России обходить санкции, — преступники. Все, кто поддерживает Россию до сих пор, поддерживает зло. Этот и подобные теракты нужны РФ только для одного: сделать свою геноцидную агрессию новой нормой для всего мира. И я благодарю каждого лидера, каждый народ, который поддерживает нас в защите жизни! — подчеркнул президент.
По его словам, именно сейчас с европейскими лидерами он обсуждает усиление нашей ПВО и защиту от террора.
— А террористам — ответим. Абсолютно справедливо. И мощно, — добавил Зеленский.
Днем 5 октября РФ обстреляла село Гроза Купянского района Харьковской области. В этот момент в местном магазине-кафе было много людей — погибли по меньшей мере 49 человек, среди которых 6-летний мальчик. Еще шестеро, в том числе один ребенок, ранены.
На месте трагедии продолжаются спасательные работы.
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