Дополнительные средства ПВО и артиллерия. Зеленский обсудил с премьером Испании новый пакет поддержки

В четверг, 5 октября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Об этом он сообщил в Telegram.

— Обсудили новый пакет оборонной поддержки Украины, содержащий дополнительные средства ПВО, артиллерию и антидронные системы, — говорится и сообщении.

Кроме того, лидеры обсудили предоставление Украине энергетического оборудования перед зимним периодом, а также работу и защиту зернового коридора.

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— Готовимся начать переговоры о вступлении в ЕС под председательством Испании. Спасибо за поддержку нашего стремления, — добавил Зеленский.

5 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Испанию на саммит Европейского политического сообщества.

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