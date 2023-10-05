Дополнительные средства ПВО и артиллерия. Зеленский обсудил с премьером Испании новый пакет поддержки
В четверг, 5 октября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Испании Педро Санчесом.
Об этом он сообщил в Telegram.
— Обсудили новый пакет оборонной поддержки Украины, содержащий дополнительные средства ПВО, артиллерию и антидронные системы, — говорится и сообщении.
Кроме того, лидеры обсудили предоставление Украине энергетического оборудования перед зимним периодом, а также работу и защиту зернового коридора.
— Готовимся начать переговоры о вступлении в ЕС под председательством Испании. Спасибо за поддержку нашего стремления, — добавил Зеленский.
5 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Испанию на саммит Европейского политического сообщества.
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Внутрипартийная борьба в США и приближение президентской гонки уже ощущаются. Издание Politico пишет, что Соединенные штаты подготовили конфиденциальную версию стратегии помощи Украине, которая предусматривает дальнейшие реформы – борьбу с коррупцией, развитие украинской оборонки и полный переход на стандарты НАТО. Ранее было обнародовано письмо со списком реформ.Оксана Михайлова