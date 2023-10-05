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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Абсолютно свідомий теракт: Зеленський обіцяє відповідь на удар по магазину на Харківщині

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Удар російської ракети по звичайному продуктовому магазину в селі на Харківщині – показово жорстокий злочин та абсолютно свідомий теракт країни-агресора.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, який сьогодні бере участь у саміті Європейської політичної спільноти у Гранаді (Іспанія).

Глава держави висловив співчуття всім, хто втратив рідних і близьких, та закликав зупинити російський терор.

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– Усі, хто допомагає Росії обходити санкції, – злочинці. Усі, хто підтримує Росію досі, підтримує зло. Цей і подібні теракти потрібні РФ лише для одного: зробити свою геноцидну агресію новою нормою для всього світу. І я дякую кожному лідеру, кожному народу, який підтримує нас у захисті життя! – наголосив президент.

За його словами, саме зараз із європейськими лідерами він обговорює посилення нашої ППО та захист від терору.

– А терористам – відповімо. Абсолютно справедливо. І потужно, – додав Зеленський.

Вдень 5 жовтня РФ обстріляла село Гроза Куп’янського району Харківської області. У цей момент у місцевому магазині-кафе було багато людей – загинули щонайменше 49 осіб, серед яких 6-річний хлопчик. Ще шістьох, зокрема одну дитину, поранено.

На місці трагедії тривають рятувальні роботи.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, Ракетні удари Росії, Харківська область
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