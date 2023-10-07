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Илья Нежигай, редактор ленты

Есть дом, где будет пять гробов сразу: как жители села Гроза оправляются после теракта России

село Гроза
Фото: ГСЧС

Жители поселка Гроза в Купянском районе Харьковской области приходят в себя после российского террористического удара по заведению питания, в результате чего погибло 52-х жителя этого населенного пункта.

В репортаже Радио свобода жители Грозы эмоционально реагируют на российских ракетный удар.

— Падлюки, с**ы вы такие! Чтобы вы были прокляты по пятое поколение. И те кто наводчики, “ждуны”, — ругается жительница села Гроза по имени Любовь.

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Говорит, что в результате ракетного удара погибла ее родная сестра Анна.

— Погибло у нас пятеро двоюродных сестер и братьев. Все, кто ходили чествовать нашего соседа Андрея. Не знаю, что можно сказать, такое горе! Нельзя ничего, это не вернет. За какой такой грех такие ракеты бросать по мирному населению? — говорит она.

Хоронили защитника Украины Андрея

Местная жительница Ольга рассказывает, что ракетный удар России был осуществлен, когда происходило чествование военнослужащего с именем Андрей, отдать честь которому пришли его сын и жена.

— Так мы Андрюшку поминали, хоронили. Как началась война, он приехал с сыном из Польши. И сразу вступили как добровольцы. Но Андрюшка, к сожалению, погиб почти сразу — в марте 2022 года. Мы были в оккупации, поэтому его похоронили на Днепропетровщине. А это перезахоронение было. Приехала женщина с дочерью из Польши, сын. Сын также военный, Дениска, тоже, к сожалению, погиб, — говорит Ольга.

В другой семье Пантелеевых, говорит Ольга, от удара погибли мама, папа, бабушка, дедушка и четверо детей.

— Есть дом у нас, там будет пять гробов сразу: бабушка, дедушка, их дочь, невестка и сваты… Все будут там, нет никого, — рассказывает женщина.

Другая жительница села Валентина говорит, что кафе, в котором должно было состояться прощание с военным Андреем, было закрыто, но ради этого чествования его открыли.

— Кафе не работало. Попросили хозяина, чтобы открыли и приготовили там обед. Люди пришли на поминки. У них очень много родственников, очень много! И плюс к этому же друзья. И именно в эту минуту, когда они зашли, сразу ракету бросили! Они не успели, наверное, и за столы сесть, — говорит она.

Удар, который почувствовал каждый

Валентина добавляет, что поскольку село небольшое, то едва ли не каждого коснулся жестокий российский удар по жителям.

— Все там, все. И подружка у меня на работе делала, родственники у нее. У нее погибла доченька, сыночек, и внучек, и внучек, и муж. Все погибли, вся семья! Они родственники были, и все были там. Мы еще не знаем, кто погиб, мы еще не знаем. Выносили черные, черные трупы! Обгоревшие, там невозможно было узнать, — рассказывает она.

Ольга добавляет, что село Гроза является маленьким, но дружественным.

— Каждый друг за друга. Все, кто погибли, погибли люди… — говорит она.

Не всех идентифицировали

Парень Александр, который проживает в селе Гроза, говорит, что только узнал о месте удара, то сразу поехал на место где и узнал о трагедии.

— Мне сказали, что в центр прилетело. Я сразу помчался на велосипеде сюда. И понял, что мои родители были здесь. Отцу 47, а матери 43… Отец 100% погиб. Там даже лица не было. А мать, ее не смогли распознать. Мы надеемся, что она на скорой или в больнице какой-то, — рассказывает Александр.

Местный работник коммунального предприятия Владимир Андросович, пока его коллеги занимаются расчисткой места на кладбище говорит, что не верит, что такое могло произойти в поселке.

Теракт в селе Гроза

Ракетный удар России по поселку на Харьковщине произошел 5 октября. В селе Гроза, что в Купянском районе Харьковской области, проходили поминальные мероприятия по военнослужащему в кафе. Именно туда российские террористы и нанесли удар.

Сейчас известно о 52 погибших. Судьба еще трех человек остается неизвестной. По предварительным данным, Россия атаковала небольшой поселок на Харьковщине ракетой Искандер.

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Обстріл села Гроза, Харківська область

Источник: Радио Свобода
Война в Украине, Гроза, село Гроза, Харьковская область
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