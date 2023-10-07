Є хата, де буде п’ять трун одразу: як мешканці села Гроза оговтуються після теракту Росії

Мешканці селища Гроза в Куп’янському районі Харківської області оговтуються після російського терористичного удару по закладу харчування, внаслідок чого загинуло 52-х жителя цього населеного пункту.

В репортажі Радіо свобода мешканці Грози емоційно реагують на російських ракетний удар.

– Падлюки, с**и ви такі! Щоб ви були прокляті по п’яте покоління. І ті хто наводчики, “ждуни”, – лається жителька села Гроза на ім’я Любов.

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Каже, що внаслідок ракетного удару загинула її рідна сестра Анна.

– Загинула у нас п’ятеро двоюрідних сестер і братів. Всі, хто ходили вшановувати нашого сусіда Андрія. Не знаю, що можна сказати, таке горе! Не можна нічого, це не поверне. За який такий гріх отакі ракети кидати по мирному населенню? – каже вона.

Ховали захисника України Андрія

Місцева жителька Ольга розповідає, що ракетний удар Росії був здійснений, коли відбувалось вшанування військовослужбовця з іменем Андрій, віддати честь до якого прийшли його син та дружина.

– Так ми Андрюшку поминали, хоронили. Як розпочалася війна, він приїхав із сином з Польщі. І одразу вступили як добровольці. Але Андрюшка, на жаль, загинув майже одразу – в березні 2022 року. Ми були в окупації, тож його захоронили на Дніпропетровщині. А це перепоховання було. Приїхала жінка з дочкою з Польщі, син. Син також військовий, Дениска, теж, на жаль, загинув, – каже Ольга.

В іншій родині Пантелєєвих, каже Ольга, від удару загинули мама, тато, бабуся, дідусь та четверо дітей.

– Є хата в нас, там буде п’ять трун одразу: бабуся, дідусь, їхня дочка, невістка і свати… Всі будуть там, нема нікого, – розповідає жінка.

Інша мешканка села Валентина каже, що кафе, в якому мало відбутись прощання з військовим Андрієм, було зачинено, але заради цього вшанування його відкрили.

– Кафе не працювало. Попросили господаря, щоб відкрили та приготували там обід. Люди прийшли на поминки. У них дуже багато родичів, дуже багато! І плюс до цього ж друзі. І саме в цю хвилину, коли вони зайшли, одразу ракету кинули! Вони не встигли, певно, і за столи сісти, – каже вона.

Удар, який відчув кожен

Валентина додає, що оскільки село невелике, то чи не кожного торкнувся жорстокий російський удар жителях.

– Всі там, всі. І подружка в мене на роботі робила, родичі в неї. В неї загинула донечка, синочок, і онучок, і чоловік. Всі загинули, вся сім’я! Вони родичі були, і всі були там. Ми ще не знаємо, хто загинув, ми ще не знаємо. Виносили чорні, чорні трупи! Обгорілі, там неможливо було впізнати, – розповідає вона.

Ольга додає, що село Гроза є маленьким, але дружнім.

– Кожен друг за друга. Всі, хто загинули, загинули люди… – каже вона.

Не всіх ідентифікували

Хлопець Олександр, який проживає в селі Гроза, каже, що щойно дізнався про місце удару, то одразу поїхав на місце де і дізнався про трагедію.

– Мені сказали, що в центр прилетіло. Я одразу помчався на велосипеді сюди. І зрозумів, що мої батьки були тут. Батьку 47, а матері 43… Батько 100% загинув. Там навіть обличчя не було. А мати, її не змогли розпізнати. Ми сподіваємося, що вона на швидкій чи в лікарні якійсь, – розповідає Олександр.

Місцевий працівник комунального підприємства Володимир Андросович, поки його колеги займаються розчищенням місця на кладовищі каже, що не вірить, що таке могло статись в селищі.

Теракт у селі Гроза

Ракетний удар Росії по селищу на Харківщині стався 5 жовтня. У селі Гроза, що в Куп’янському районі Харківської області, проходили поминальні заходи за військовослужбовцем у кафе. Саме туди російські терористи і завдали удару.

Наразі відомо про 52 загиблих. Доля ще трьох людей залишається невідомою. За попередніми даними, Росія атакувала невелике селище на Харківщині ракетою Іскандер.

Джерело : Радіо Свобода

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