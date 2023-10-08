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Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

В Израиле нашелся пропавший украинец, гибель украинки проверяется – МИД

МЗС України
Фото: Depositphotos

В охваченном боевыми действиями Израиле дипломатам удалось найти украинца, пропавшего на юге страны. В то же время пока нет официального подтверждения возможной гибели гражданки Украины.

Информация о других пострадавших украинцах пока не поступала, сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

По его словам, за последние сутки оперативный штаб МИД Украины также помог одной семье выехать из города Ашкелон и нашел временное жилье еще для двух на фоне отмененных авиарейсов.

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— В целом оперативный штаб обработал 80 обращений граждан. Запросы касались установления места нахождения родственников, путей выезда из зон боевых действий, поиска временного жилья, получения информации о развитии ситуации с безопасностью и порядок действий в контексте обеспечения собственной безопасности, — объяснил Николенко.

Он отметил, что наше посольство на постоянном контакте с полицией, спасательными службами и главными больницами Израиля.

Также дипломаты держат связь с украинцами, которые находятся в секторе Газа, разрабатываются маршруты экстренного выезда.

В случае необходимости граждане Украины могут обращаться на горячие линии:

Посольства Украины в Израиле: + 972 546 676 782;

Украинского диппредставительства в городе Рамалла: + 972 59 823 93 99.

Утром 7 октября ХАМАС заявил о начале новой масштабной операции против Израиля, со стороны сектора Газа по стране был нанесен ракетный удар.

Премьер страны Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сектор Газа “заплатит” за это нападение.

8 октября ливанская террористическая группировка Хезболла также заявила от обстреле Израиля, армия которого нанесла ответные удары.

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Ізраїль 7 жовтня 2023 війна

Израиль, Война в Израиле, МЗС України, Сектор Газа, Україна - Ізраїль
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