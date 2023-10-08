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Террористы из Хезболлы атаковали Израиль, ЦАХАЛ в ответ ударил по Ливану

Ізраїль 7 жовтня 2023.
Фото: Getty Images

Ливанская террористическая группировка Хезболла заявила, что обстреляла Израиль ракетами и минометами “в знак солидарности” с палестинцами. Армия Израиля нанесла ответные удары.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Хезболла утверждает, что выпустила десятки ракет и снарядов по трем израильским позициям в спорном районе Маунт-Дов в знак солидарности с атакой ХАМАС на Израиль. В заявлении сказано, что израильские позиции были непосредственно поражены.

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Армия обороны Израиля не сообщила о потерях и заявила, что ответила артиллерийскими ударами и атакой беспилотника. О жертвах со стороны Ливана пока не сообщается.

В Израиле также опубликовали кадры авиаударов по палатке Хезболлы, установленной на израильской территории, и другой инфраструктуре на ливанской границе в ответ на минометный обстрел.

Что известно о нападении на Израиль

В субботу утром, 7 октября, террористическая группировка ХАМАС объявила о начале новой масштабной операции против Израиля.

Со стороны сектора Газа по стране был нанесен массированный ракетный удар. Боевики выпустили более 2,2 тыс. ракет.

В ответ на это Министерство обороны Израиля объявило о массированном призыве резервистов.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в обращении к гражданам заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сектор Газа “заплатит” за это нападение.

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Израиль, Война в Израиле, тероризм
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