Террористы из Хезболлы атаковали Израиль, ЦАХАЛ в ответ ударил по Ливану

Ливанская террористическая группировка Хезболла заявила, что обстреляла Израиль ракетами и минометами “в знак солидарности” с палестинцами. Армия Израиля нанесла ответные удары.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Хезболла утверждает, что выпустила десятки ракет и снарядов по трем израильским позициям в спорном районе Маунт-Дов в знак солидарности с атакой ХАМАС на Израиль. В заявлении сказано, что израильские позиции были непосредственно поражены.

Армия обороны Израиля не сообщила о потерях и заявила, что ответила артиллерийскими ударами и атакой беспилотника. О жертвах со стороны Ливана пока не сообщается.

В Израиле также опубликовали кадры авиаударов по палатке Хезболлы, установленной на израильской территории, и другой инфраструктуре на ливанской границе в ответ на минометный обстрел.

IDF publishes footage of it striking the Hezbollah tent and other infrastructure on the Lebanon border in response to the mortar fire pic.twitter.com/B7V0Vf7O91

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 8, 2023