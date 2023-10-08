Террористы из Хезболлы атаковали Израиль, ЦАХАЛ в ответ ударил по Ливану
Ливанская террористическая группировка Хезболла заявила, что обстреляла Израиль ракетами и минометами “в знак солидарности” с палестинцами. Армия Израиля нанесла ответные удары.
Об этом сообщает The Times of Israel.
Хезболла утверждает, что выпустила десятки ракет и снарядов по трем израильским позициям в спорном районе Маунт-Дов в знак солидарности с атакой ХАМАС на Израиль. В заявлении сказано, что израильские позиции были непосредственно поражены.
Армия обороны Израиля не сообщила о потерях и заявила, что ответила артиллерийскими ударами и атакой беспилотника. О жертвах со стороны Ливана пока не сообщается.
В Израиле также опубликовали кадры авиаударов по палатке Хезболлы, установленной на израильской территории, и другой инфраструктуре на ливанской границе в ответ на минометный обстрел.
IDF publishes footage of it striking the Hezbollah tent and other infrastructure on the Lebanon border in response to the mortar fire pic.twitter.com/B7V0Vf7O91
— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 8, 2023
Что известно о нападении на Израиль
В субботу утром, 7 октября, террористическая группировка ХАМАС объявила о начале новой масштабной операции против Израиля.
Со стороны сектора Газа по стране был нанесен массированный ракетный удар. Боевики выпустили более 2,2 тыс. ракет.
В ответ на это Министерство обороны Израиля объявило о массированном призыве резервистов.
Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в обращении к гражданам заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сектор Газа “заплатит” за это нападение.
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