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Валентина Летяк, редакторка стрічки

В Ізраїлі знайшовся зниклий українець, загибель українки перевіряють – МЗС

МЗС України
Фото: Depositphotos

У охопленому бойовими діями Ізраїлі дипломатам вдалося знайти українця, зниклого на півдні країни. Водночас наразі немає офіційного підтвердження можливої загибелі громадянки України.

Інформація про інших постраждалих українців наразі не надходила, повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

За його словами, за останню добу оперативний штаб МЗС України також допоміг одній родині виїхати із міста Ашкелон та знайшов тимчасове житло ще для двох на тлі скасованих авіарейсів.

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– Загалом оперативний штаб опрацював 80 звернень громадян. Запити стосувалися встановлення місця перебування родичів, шляхів виїзду із зон бойових дій, пошуку тимчасового житла, отримання інформації про розвиток безпекової ситуації та порядок дій в контексті забезпечення власної безпеки, – пояснив Ніколенко.

Він наголосив, що наше посольство на постійному контакті поліцією, рятувальними службами та головними лікарнями Ізраїлю.

Також дипломати тримають зв’язок із українцями, які перебувають у секторі Гази, розробляються маршрути екстреного виїзду.

У разі потреби громадяни України можуть звертатися на гарячі лінії:

Посольства України в Ізраїлі: + 972 546 676 782;

Української дипустанови у місті Рамалла: + 972 59 823 93 99.

Уранці 7 жовтня ХАМАС заявив про початок нової масштабної операції проти Ізраїлю, з боку сектору Гази по країні було завдано ракетного удару.

Прем’єр країни Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль перебуває у стані війни, і сектор Гази “заплатить” за цей напад.

8 жовтня ліванське терористичне угруповання Хезболла також заявило про обстріл Ізраїлю, армія якого завдала ударів у відповідь.

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Ізраїль, Війна в Ізраїлі, МЗС України, Сектор Газа, Україна - Ізраїль
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