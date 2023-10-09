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Марта Бондаренко, редактор ленты

ГУР трижды пыталось деоккупировать Энергодар и ЗАЭС — Буданов

Енергодар ЗАЕС
Фото: Getty Images

Украинская разведка трижды предпринимала попытки освободить оккупированный город Энергодар, что в Запорожской области. Но эти операции завершились неудачей.

Об этом изданию NV рассказал глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

Так, в августе 2022 года бойцы ГУР пересекли Каховское водохранилище в районе Энергодара на лодках. Спецназовцы должны были создать на левом берегу плацдарм для дальнейшего освобождения города и атомной электростанции, заявил Владимир, командир особого подразделения ГУР Шаман.

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Кстати, в ГУР тогда еще не было специальных лодок, поэтому использовали обычные моторные. Кроме того, опыта проведения таких операций у спецназовцев военной разведки также не было.

В тот же момент оккупанты собирались подключить Запорожскую АЭС к российской энергосистеме. Если бы они это сделали, то электроэнергия пошла бы в оккупированный Крым и южные регионы Украины. А это, в свою очередь, помогло бы России закрепиться на захваченных территориях.

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Бойцы высадились возле Энергодара, но закрепиться не смогли, потому что не хватило артиллерийской поддержки. Поэтому бойцы вынужденно отступили под давлением сил противника.

— Для ребят психологически было сложно [проводить эту операцию]. Ведь ты ночью плывешь по волнам, вода затапливает лодки, ее нужно вычерпывать, пересаживаться на другие плавсредства, — и все это происходит под огнем противника, — рассказал Владимир.

Однако эта неудача не заставила ГУР Минобороны отказаться от идеи деоккупации Энергодара и ЗАЭС. Силы ГУР еще дважды пытались высадиться на левом берегу Днепра, причем к последней попытке привлекли несколько сотен человек.

Кстати, в тех акциях участвовали даже новозеландцы, ведь они имели необходимый опыт, могли долго находиться в воде. Но и оккупанты не теряли времени — на момент третьей десантной операции враг подвел к самому берегу тяжелую военную технику, в частности танки. Поэтому и третья попытка оказалась неудачной, и бойцы ГУР отступили.

Глава разведки Кирилл Буданов признается, что успеху трех энергодарских операций помешали как управленческие, так и исполнительные недочеты. Однако удалось добиться того, что оккупанты так и не решились подключить ЗАЭС к своей энергосистеме.

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Енергодар, ЗАЕС, Кирилл Буданов
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