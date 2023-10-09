ГУР трижды пыталось деоккупировать Энергодар и ЗАЭС — Буданов

Украинская разведка трижды предпринимала попытки освободить оккупированный город Энергодар, что в Запорожской области. Но эти операции завершились неудачей.

Об этом изданию NV рассказал глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

Так, в августе 2022 года бойцы ГУР пересекли Каховское водохранилище в районе Энергодара на лодках. Спецназовцы должны были создать на левом берегу плацдарм для дальнейшего освобождения города и атомной электростанции, заявил Владимир, командир особого подразделения ГУР Шаман.

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Кстати, в ГУР тогда еще не было специальных лодок, поэтому использовали обычные моторные. Кроме того, опыта проведения таких операций у спецназовцев военной разведки также не было.

В тот же момент оккупанты собирались подключить Запорожскую АЭС к российской энергосистеме. Если бы они это сделали, то электроэнергия пошла бы в оккупированный Крым и южные регионы Украины. А это, в свою очередь, помогло бы России закрепиться на захваченных территориях.

Бойцы высадились возле Энергодара, но закрепиться не смогли, потому что не хватило артиллерийской поддержки. Поэтому бойцы вынужденно отступили под давлением сил противника.

— Для ребят психологически было сложно [проводить эту операцию]. Ведь ты ночью плывешь по волнам, вода затапливает лодки, ее нужно вычерпывать, пересаживаться на другие плавсредства, — и все это происходит под огнем противника, — рассказал Владимир.

Однако эта неудача не заставила ГУР Минобороны отказаться от идеи деоккупации Энергодара и ЗАЭС. Силы ГУР еще дважды пытались высадиться на левом берегу Днепра, причем к последней попытке привлекли несколько сотен человек.

Кстати, в тех акциях участвовали даже новозеландцы, ведь они имели необходимый опыт, могли долго находиться в воде. Но и оккупанты не теряли времени — на момент третьей десантной операции враг подвел к самому берегу тяжелую военную технику, в частности танки. Поэтому и третья попытка оказалась неудачной, и бойцы ГУР отступили.

Глава разведки Кирилл Буданов признается, что успеху трех энергодарских операций помешали как управленческие, так и исполнительные недочеты. Однако удалось добиться того, что оккупанты так и не решились подключить ЗАЭС к своей энергосистеме.

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