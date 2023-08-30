Украинские бойцы заходили в Энергодар – командир спецподразделения ГУР
Спецназовцы Главного управления разведки МО летом 2022 года заходили во временно оккупированный россиянами Энергодар в Запорожье, но тогда не было поддержки и пришлось покинуть город.
Об этом рассказал командир спецподразделения Артан Виктор Торкотюк в интервью изданию Украинская правда.
Он уверял, что его подразделение берет пример с лучших и всегда готово выполнить самую сложную операцию.
— Был Бахмут, были операции на Запорожском направлении. Тем летом зашли в Энергодар, у нас не было поддержки — и мы вышли. Зашли, высадились. Ну что? Команда: Выходите. Хорошо, выходим. Хотя заходили с боями, — сказал Торкотюк.
Он добавил, что сейчас происходят операции в море, а подход его подразделения к ним простой:
— Сейчас операции в море. Там никто не был. И таких операций никто не совершает. Но у нас подход простой: Надо, так надо, будем делать. Иначе кто же? — признался он.
Ранее спецподразделение Артан показало видео спасения своего бойца, который во время спецоперации в Черном море оказался за бортом. Он провел 12 часов в открытой воде и его удалось спасти, несмотря на плотный огонь вражеских истребителей.
Наши армейцы постепенно продвигаются вперед на Запорожском направлении, выжигая позиции оккупантов. Правда, те и сами охотно кроют артиллерией своих же, разнося то, что осталось от укреплений вдребезги. Об этом свидетельствуют пленные, которым удалось выжить под двойным плотным огнем. Это они называют сплошным адом. Сейчас с захваченными воинами вражеской армии работают следователи СБУ.Андрей Почтев