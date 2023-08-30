Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Статьи
Девятая годовщина кровавого августа: главные факты об Иловайском котле
В Днепре задержали полицейского, который застрелил мужчину во время проверки авто
Ошибка — это единственный вариант: как могла произойти авиакатастрофа, в которой погибли Джус, Проказин и Минка
Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде
Скандальный удар в пятом раунде: WBA вынесла вердикт по бою Усик — Дюбуа
Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Украинские бойцы заходили в Энергодар – командир спецподразделения ГУР

ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Спецназовцы Главного управления разведки МО летом 2022 года заходили во временно оккупированный россиянами Энергодар в Запорожье, но тогда не было поддержки и пришлось покинуть город.

Об этом рассказал командир спецподразделения Артан Виктор Торкотюк в интервью изданию Украинская правда.

Он уверял, что его подразделение берет пример с лучших и всегда готово выполнить самую сложную операцию.

— Был Бахмут, были операции на Запорожском направлении. Тем летом зашли в Энергодар, у нас не было поддержки — и мы вышли. Зашли, высадились. Ну что? Команда: Выходите. Хорошо, выходим. Хотя заходили с боями, — сказал Торкотюк.

Он добавил, что сейчас происходят операции в море, а подход его подразделения к ним простой:

— Сейчас операции в море. Там никто не был. И таких операций никто не совершает. Но у нас подход простой: Надо, так надо, будем делать. Иначе кто же? — признался он.

Ранее спецподразделение Артан показало видео спасения своего бойца, который во время спецоперации в Черном море оказался за бортом. Он провел 12 часов в открытой воде и его удалось спасти, несмотря на плотный огонь вражеских истребителей.

Источник: Украинская правда
Война в Украине, Енергодар, Разведка, спецслужби
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Украине проверят все справки об инвалидности и непригодности к военной службе с 24 февраля 2022
Украинские бойцы заходили в Энергодар – командир спецподразделения ГУР
Однозначно не надо бить полицейских: глава МВД о смертельной стрельбе в Днепре
Украинские бойцы заходили в Энергодар – командир спецподразделения ГУР
ЕС организует обучение для 40 тыс. украинских военных до конца года
Украинские бойцы заходили в Энергодар – командир спецподразделения ГУР
Орбан призвал Запад заключить сделку с Путиным и заявил, что Украина проигрывает войну
Украинские бойцы заходили в Энергодар – командир спецподразделения ГУР
Чистки в ТЦК не повлияли на усиление мобилизации – Данилов
Олексій Данілов
Игры
Видео
Части тел россиян разбросало на деревья: пленные оккупанты божатся не возвращаться в Украину

Наши армейцы постепенно продвигаются вперед на Запорожском направлении, выжигая позиции оккупантов. Правда, те и сами охотно кроют артиллерией своих же, разнося то, что осталось от укреплений вдребезги. Об этом свидетельствуют пленные, которым удалось выжить под двойным плотным огнем. Это они называют сплошным адом. Сейчас с захваченными воинами вражеской армии работают следователи СБУ.

Андрей Почтев
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (30.08.2023)
Украинские бойцы заходили в Энергодар – командир спецподразделения ГУР
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (30.08.2023)
Украинские бойцы заходили в Энергодар – командир спецподразделения ГУР
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (30.08.2023)
Украинские бойцы заходили в Энергодар – командир спецподразделения ГУР
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (30.08.2023)
Украинские бойцы заходили в Энергодар – командир спецподразделения ГУР
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь