Украинские бойцы заходили в Энергодар – командир спецподразделения ГУР

Спецназовцы Главного управления разведки МО летом 2022 года заходили во временно оккупированный россиянами Энергодар в Запорожье, но тогда не было поддержки и пришлось покинуть город.

Об этом рассказал командир спецподразделения Артан Виктор Торкотюк в интервью изданию Украинская правда.

Он уверял, что его подразделение берет пример с лучших и всегда готово выполнить самую сложную операцию.

— Был Бахмут, были операции на Запорожском направлении. Тем летом зашли в Энергодар, у нас не было поддержки — и мы вышли. Зашли, высадились. Ну что? Команда: Выходите. Хорошо, выходим. Хотя заходили с боями, — сказал Торкотюк.

Он добавил, что сейчас происходят операции в море, а подход его подразделения к ним простой:

— Сейчас операции в море. Там никто не был. И таких операций никто не совершает. Но у нас подход простой: Надо, так надо, будем делать. Иначе кто же? — признался он.

Ранее спецподразделение Артан показало видео спасения своего бойца, который во время спецоперации в Черном море оказался за бортом. Он провел 12 часов в открытой воде и его удалось спасти, несмотря на плотный огонь вражеских истребителей.

Источник : Украинская правда

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