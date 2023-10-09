ГУР тричі намагалося деокупувати Енергодар та ЗАЕС — Буданов

Українська розвідка тричі робила спроби звільнити окуповане місто Енергодар, що в Запорізькій області. Але ці операції завершилися невдачею.

Про це виданню NV розповів очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов.

Так, в августе 2022 года бойцы ГУР пересекли Каховское водохранилище в районе Энергодара на лодках. Спецназовцы должны были создать на левом берегу плацдарм для дальнейшего освобождения города и атомной электростанции, заявил Владимир, командир особого подразделения ГУР Шаман.

Зараз дивляться

До речі, у ГУР тоді ще не було спеціальних човнів, тож використовували звичайні моторні. Крім того, досвіду проведення таких операцій у спецпризначенців військової розвідки також не було.

У той самий момент окупанти збиралися під’єднати Запорізьку АЕС до російської енергосистеми. Якби вони це зробили, електроенергія пішла б до окупованого Криму та південних регіонів України. А це допомогло б Росії закріпитися на захоплених територіях.

Бійці висадилися біля Енергодару, але закріпитися не змогли, бо не вистачило артилерійської підтримки. Тому бійці вимушено відступили під тиском сил противника.

— Для хлопців психологічно було складно [проводити цю операцію]. Адже ти вночі пливеш по хвилях, вода затоплює човни, її потрібно вичерпувати, пересідати на інші плавзасоби, — і все це відбувається під вогнем противника, — розповів Володимир.

Проте ця невдача не змусила ГУР Міноборони відмовитися від ідеї деокупації Енергодару і ЗАЕС. Сили ГУР ще двічі намагалися висадитися на лівому березі Дніпра, причому до останньої спроби залучили кілька сотень людей.

До речі, в тих акціях брали участь навіть новозеландці, адже вони мали необхідний досвід, могли довго перебувати у воді. Але і окупанти не гаяли часу — на момент третьої десантної операції ворог підвів до самого берега важку військову техніку, зокрема танки. Тому і третя спроба виявилася невдалою, і бійці ГУР відступили.

Глава розвідки Кирило Буданов зізнається, що успіху трьох енергодарських операцій завадили як управлінські, так і виконавчі недоліки. Проте вдалося домогтися того, що окупанти так і не наважилися під’єднати ЗАЕС до своєї енергосистеми.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.