В знак солидарности: на цифровые экраны Киева и Харькова вывели флаг Израиля

В воскресенье, 8 октября, в Украине в ряде городов прошла акция по поддержке жителей Израиля.

В частности, в Киеве и Харькове на цифровые экраны вывели изображения израильского флага.

Как сообщили мэр Киева Виталий Кличко и городской глава Харькова Игорь Терехов, сделали это, чтобы выразить солидарность с израильским народом после вооруженного нападения палестинской террористической организации ХАМАС.

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В столице акция началась в 20:00 и длилась полчаса. По словам Кличко, власти города обратились с просьбой транслировать израильский флаг к владельцам цифровых рекламных конструкций. Он был выведен на 350 экранов Киева.

– Одно ненаказанное зло расползается и сеет беду везде. Варварство и жестокость, неуважение к мировому порядку и законам должно пресекаться решительно. Умиротворение агрессоров только разжигает их больные аппетиты и фантазии, – написал Кличко в своем Telegram.

В Харькове также выразили поддержку израильскому народу.

– Харьков разделяет боль Израиля, – написал в своем Telegram города Игорь Терехов.



Напомним, президент Владимир Зеленский тоже выразил свою солидарность с израильским народом. 8 октября у украинского президента был экстренный телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху относительно последних событий в стране.

Фото: Виталий Кличко

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