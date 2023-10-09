На знак солідарності: на цифрові екрани Києва та Харкова вивели прапор Ізраїлю

У неділю, 8 жовтня, в Україні у кількох містах пройшла акція з підтримки жителів Ізраїлю.

Зокрема у Києві та Харкові на цифрові екрани вивели зображення ізраїльського прапора.

Як повідомили мер Києва Віталій Кличко та міський голова Харкова Ігор Терехов, зробили це, щоб висловити солідарність з ізраїльським народом після збройного нападу палестинської терористичної організації ХАМАС.



У столиці акція розпочалася о 20:00 та тривала пів години. За словами Кличка, влада міста звернулася з проханням транслювати ізраїльський стяг до власників цифрових рекламних конструкцій. Його вивели на 350 екранів Києва.

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– Одне не покаране зло розповзається і сіє біду скрізь. Варварство і жорстокість, неповага до світового порядку і законів має присікатися рішуче. Умиротворення агресорів тільки розпалює їх хворі апетити і фантазії, – написав Кличко у своєму Тelegram.

У Харкові також висловили свою підтримку ізраїльському народу.

– Харків розділяє біль Ізраїлю, – написав у своєму Тelegram міста Ігор Терехов.



Нагадаємо, президент Володимир Зеленський теж висловив свою солідарність з ізраїльським народом. 8 жовтня український президент мав екстрену телефонну розмову з премʼєр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу щодо останніх подій в країні.

Фото: Віталій Кличко

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