Україна солідарна з Ізраїлем: Зеленський мав екстрену розмову з Нетаньягу

Президент Володимир Зеленський 8 жовтня мав екстрену телефонну розмову з премʼєр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу щодо останніх подій в країні.

За словами глави держави, він розповів про ситуацію та дії збройних сил з відбиття нападу бойовиків терористичного угруповання ХАМАС.

– Солідарні з Ізраїлем, який потерпає від зухвалого масштабного нападу, та співчуваємо у зв’язку з численними жертвами. Зараз важлива співпраця між ізраїльською поліцією та українськими дипломатами у питанні безпеки та захисту громадян України в Ізраїлі, – наголосив президент.

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Зеленський зауважив, що вони обговорили з Нетаньягу вплив нападу на Ізраїль на безпекову ситуацію в Близькому Сході та за його межами.

Напередодні Володимир Зеленський засудив напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль, наголосивши, що будь-який терор є злочином проти всього світу.

За його словами, перед обличчям терору світова спільнота має бути обʼєднаною і зберігати солідарність. Це не дозволить терористам “підкорити чи зламати життя”.

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