Не менее 21% ВВП – на оборону: Зеленский ввел в действие решение СНБО
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о том, что в госбюджете на 2024 год должно быть предусмотрено не менее 21,6% ВВП для сектора безопасности и обороны.
Глава государства подписал соответствующий указ №682 от 9 октября.
Речь идет о рекомендации предусмотреть при доработке проекта закона О Государственном бюджете Украины на 2024 год общий финансовый ресурс на обеспечение национальной безопасности и обороны в объеме не менее 21,6% валового внутреннего продукта, а в денежном эквиваленте — 1 трлн 692 млн 613 тис. грн.
Первоочередно рекомендуется в следующем году принять меры по обеспечению финансирования деятельности субъектов сектора безопасности и обороны по таким приоритетным направлениям, как вооружение, военная и спецтехника, ракеты и боеприпасы путем их закупки, ремонта, восстановления и модернизации.
Также среди приоритетов — содержание личного состава и реализация социальных гарантий, усиление контрразведывательной защиты и борьбы с терроризмом и диверсионной деятельностью, защита государственной границы, кибербезопасность и разминирование.
В проекте госбюджета на 2024 год, принятом правительством 15 сентября, на оборону и безопасность предусмотрено более половины всех ресурсов сметы Украины — 1 трлн 685 млрд грн.
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