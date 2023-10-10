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Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Не менее 21% ВВП – на оборону: Зеленский ввел в действие решение СНБО

Не менее 21% ВВП – на оборону: Зеленский ввел в действие решение СНБО
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о том, что в госбюджете на 2024 год должно быть предусмотрено не менее 21,6% ВВП для сектора безопасности и обороны.

Глава государства подписал соответствующий указ №682 от 9 октября.

Речь идет о рекомендации предусмотреть при доработке проекта закона О Государственном бюджете Украины на 2024 год общий финансовый ресурс на обеспечение национальной безопасности и обороны в объеме не менее 21,6% валового внутреннего продукта, а в денежном эквиваленте — 1 трлн 692 млн  613 тис. грн.

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Первоочередно рекомендуется в следующем году принять меры по обеспечению финансирования деятельности субъектов сектора безопасности и обороны по таким приоритетным направлениям, как вооружение, военная и спецтехника, ракеты и боеприпасы путем их закупки, ремонта, восстановления и модернизации.

Также среди приоритетов — содержание личного состава и реализация социальных гарантий, усиление контрразведывательной защиты и борьбы с терроризмом и диверсионной деятельностью, защита государственной границы, кибербезопасность и разминирование.

В проекте госбюджета на 2024 год, принятом правительством 15 сентября, на оборону и безопасность предусмотрено более половины всех ресурсов сметы Украины — 1 трлн 685 млрд грн.

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Бюджет Украины, Война в Украине, ВВП України, Владимир Зеленский, держбюджет, СНБО
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