Щонайменше 21% ВВП – на оборону: Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про те, що в держбюджеті на 2024 рік має бути передбачено щонайменше 21,6% ВВП для сектору безпеки й оборони.

Глава держави підписав відповідний указ №682 від 9 жовтня.

Йдеться про рекомендацію передбачити під час доопрацювання проєкту закону Про Державний бюджет України на 2024 рік загальний фінансовий ресурс на забезпечення національної безпеки та оборони в обсязі не менше від 21,6% валового внутрішнього продукту, а в грошовому еквіваленті – 1 трлн 692 млн 613 тис. грн.

Зараз дивляться

Передусім рекомендується наступного року вжити заходів щодо забезпечення фінансування діяльності суб’єктів сектору безпеки і оборони за такими пріоритетними напрямами, як озброєння, військова та спецтехніка, ракети та боєприпаси шляхом їхньої закупівлі, ремонту, відновлення і модернізації.

Також серед пріоритетів – утримання особового складу та реалізація соціальних гарантій, посилення контррозвідувального захисту та боротьби з тероризмом і диверсійною діяльністю, захист державного кордону, кібербезпека та розмінування.

У проєкті держбюджету на 2024 рік, ухваленому урядом 15 вересня, на оборону й безпеку передбачено більш ніж половину всіх ресурсів кошторису України – 1 трлн 685 млрд грн.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.