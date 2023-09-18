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Три вызова проекта Бюджета-2024: экономист оценил реальность его выполнения

економіка, ВВП прогноз Нацбанку
Фото: Depositphotos

Принятый Кабмином проект Госбюджета-2024 очень похож на прошлогодний, поскольку в нем тоже предполагалось окончание активных боевых действий до середины следующего года, значительное сокращение дефицита (до 20,4% ВВП в 2024 году почти с 30% ВВП в текущем) и закладывалась значительная поддержка со стороны партнеров ($42,8 млрд потребностей на следующий год).

Исполнительный директор CASE Украина, экономист Дмитрий Боярчук в колонке для Forbes Ukraine назвал три вызова для проекта главной сметы государства.

Первое, на что он обращает внимание, это расходы на оборону и дефицит бюджета:

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— Критическое предположение на 2023 год относительно продолжительности боевых действий не оправдалось, и это привело к существенному пересмотру расходной части на оборонные нужды. И, как следствие, к росту дефицита с 20,6% ВВП, которые изначально планировались, до ориентировочно 30% ВВП, если принимать во внимание новое запланированное увеличение расходов на оборону на 317 млрд грн.

Во-вторых, по словам Боярчука, чувствуются недоразумения между НБУ и Минфоном по основным макропоказателям.

— Минфин симпатизирует более быстрой инфляции и ослаблению гривны, потому что это дает хороший номинальный прирост по доходам бюджета. НБУ же ориентируется на замедление инфляции и постепенный переход к плавающему курсообразованию, что само по себе не должно предусматривать резких курсовых колебаний, — объясняет экономист.

Он обращает внимание на то, что Минфин ожидает 14,7% потребительской инфляции в 2023 году и 10,8% в 2024-м, а Нацбанк в последнем прогнозе говорит о 10,6% в текущем и 8,5% в следующем.

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— Более низкая инфляция — это очевидный бюджетный риск, который непонятно как контролировать, учитывая и так немалый фискальный разрыв. Однако замедление инфляции — это общемировой тренд из-за сворачивания монетарных и фискальных стимулов мировыми центральными банками после пандемии. И здесь Нацбанк больше плывет по течению, чем определяет этот самый дезинфляционный тренд, — отмечает Боярчук.

По его мнению, инфляция может ускориться, если НБУ решит повысить курс гривны с $36,57 до $41,4, как на том настаивает министр финансов. И в таком случае возникают вопросы о перспективах перехода к гибкому курсообразованию, о котором говорят в Нацбанке.

— Такое движение может вызвать напряжение в обществе. Также возникнет политический вопрос, потому что при наличии финансовой поддержки Запада и имеющегося уровня золотовалютных резервов Украины (по итогам июля они достигли рекорда в $41,7 млрд) очевидно, что НБУ в состоянии удерживать статус-кво по обменному курсу еще достаточно долго, — считает эксперт.

Три вызова проекта Бюджета-2024: экономист оценил реальность его выполнения

Третьим вызовом для бюджета экономист называет выборы в США.

Прежде всего, напоминает Бойчук, у нас разнятся бюджетные циклы: в Украине бюджетный год заканчивается в декабре, в США — в сентябре.

Поэтому несколько месяцев 2024 года, по его мнению, могут оказаться в зоне риска, если Вашингтон вдруг изменит политические настроения относительно нашей бюджетной поддержки.

— Единственное, что мы знаем точно про 2024 год, — то, что в следующем году начнутся разговоры о реструктуризации нашего долга. Выплаты по евробондам заморозили до июля 2024-го. Однако начало этих переговоров предполагает уже определенную четкость вокруг рисков безопасности. Если активные боевые действия будут продолжаться, будет трудно очертить какую-то основу для достижения соглашения с кредиторами, — подытожил экономист.

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Источник: Forbes Украина
Інфляція, Бюджет Украины, держбюджет, Экономика Украины, Кабмин, Курс доллара, Мінфін, НБУ
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