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Это может быть началом большой войны — Зеленский о событиях в Израиле

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский допускает риск начала новой мировой войны. В то же время лидеры стран еще могут ее остановить.

Об этом он сказал во время совместной конференции с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо, комментируя события в Израиле.

Президент выразил соболезнования израильтянам и отметил, что нападение боевиков ХАМАС на Израиль — страшная трагедия.

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— Я просто хочу вам сказать, что надо, чтобы мир не допустил полномасштабной войны. Это может быть началом большой волны, большой трагедии и большой войны. Сейчас мир находится в такой ситуации, когда на любом континенте может развернуться мировая война, — заявил Зеленский.

По его словам, масштабный конфликт еще можно предотвратить.

— Моя оценка сегодняшней ситуации — лидеры еще могут благодаря не оружию, а политике остановить вероятную глобальную войну. Для этого нужно разговаривать, находить решения, потому что все может закончиться страшно, — подчеркнул он.

Ранее Зеленский на заседании в формате Рамштайн призвал страны продолжать поддержку Украины, ведь в контрнаступлении ВСУ не может быть пауз.

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Война в Израиле, Владимир Зеленский
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