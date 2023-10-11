Це може бути початком великої війни – Зеленський про події в Ізраїлі

Президент України Володимир Зеленський допускає ризик початку нової світової війни. Водночас лідери країн ще можуть її зупинити.

Про це він сказав під час спільної конференції з прем’єр-міністром Бельгії Александром де Кроо, коментуючи події в Ізраїлі.

Президент висловив співчуття ізраїльтянам і зазначив, що напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль – страшна трагедія.

Зараз дивляться

– Я просто хочу вам сказати, що треба, аби світ не допустив повномасштабної війни. Це може бути початком великої хвилі, великої трагедії і великої війни. Зараз світ перебуває в такій ситуації, коли на будь-якому континенті може розгорнутися світова війна, – заявив Зеленський.

За його словами, масштабному конфлікту ще можна запобігти.

– Моя оцінка сьогоднішньої ситуації – лідери ще можуть завдяки не зброї, а політиці зупинити ймовірну глобальну війну. Для цього потрібно розмовляти, знаходити рішення, бо все може закінчитись страшно, – наголосив він.

Раніше Зеленський на засіданні у форматі Рамштайн закликав країни продовжувати підтримку України, адже у контрнаступі ЗСУ не може бути пауз.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.