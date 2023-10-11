Це може бути початком великої війни – Зеленський про події в Ізраїлі
Президент України Володимир Зеленський допускає ризик початку нової світової війни. Водночас лідери країн ще можуть її зупинити.
Про це він сказав під час спільної конференції з прем’єр-міністром Бельгії Александром де Кроо, коментуючи події в Ізраїлі.
Президент висловив співчуття ізраїльтянам і зазначив, що напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль – страшна трагедія.
– Я просто хочу вам сказати, що треба, аби світ не допустив повномасштабної війни. Це може бути початком великої хвилі, великої трагедії і великої війни. Зараз світ перебуває в такій ситуації, коли на будь-якому континенті може розгорнутися світова війна, – заявив Зеленський.
За його словами, масштабному конфлікту ще можна запобігти.
– Моя оцінка сьогоднішньої ситуації – лідери ще можуть завдяки не зброї, а політиці зупинити ймовірну глобальну війну. Для цього потрібно розмовляти, знаходити рішення, бо все може закінчитись страшно, – наголосив він.
Раніше Зеленський на засіданні у форматі Рамштайн закликав країни продовжувати підтримку України, адже у контрнаступі ЗСУ не може бути пауз.
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