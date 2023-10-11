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Петр Черник, военный аналитик, полковник запаса

Стратегически потребности Украины не изменились: какого вооружения мы ожидаем от партнеров на Рамштайн-16

Рамштайн-16

В среду, 11 октября, в Брюсселе состоится 16-е заседание Рамштайна — контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн). В Пентагоне анонсировали приезд главы Минобороны США Ллойда Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов США Чарльза Брауна.

Факты ICTV расспросили военного эксперта, полковника запаса Петра Черника о том, в чем Украина нуждается на фронте больше всего, и какого оружия нам ожидать от партнеров.

По словам Петра Черника, потребности Украины стратегически не изменились и в ближайшее время не изменятся — это артиллерия и зенитно-ракетные комплексы. Но стоит понимать, что главная часть Рамштайна будет закрытой, поэтому о договоренностях никто не будет сообщать.

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Украине предложат все то, что уже предоставляли ранее — вряд ли будет что-то новое.

При этом Петр Черник отмечает, что за полтора года Украина получила от союзников более 6,5 тыс. единиц бронетехники.

— Это невероятное явление вообще в истории. Советский Союз за Вторую мировую войну по ленд-лизу получил более 12 тыс. единиц. А мы половину от того, что в свое время получил Советский Союз. Поэтому стоит понимать, какие были масштабы той войны, и какие масштабы этой войны, — подчеркнул военный.

По его словам, по номенклатуре — мы уникальная страна, ведь нигде нет такого количества самых разнообразных бронесредств, которые есть в Украине. Взять хотя бы танки: ВСУ в боях используют американские танки Abrams, немецкие Leopard 2, британские Challenger 2.

Такая же ситуация и с боевыми машинами пехоты, бронетранспортерами, бронеавтомобилями. Если только взять названия этой техники, то это более двух десятков.

Петр Черник уверен, что партнеры будут и в дальнейшем предоставлять нам тяжелую технику: Все военные заводы заработали.

Единственное, что пока Украине не дали — это дальнобойные ракеты.

— Все, что можно было дать, от штурмовой американской винтовки AR-15, от немецкого пулемета MG-3 и до истребителей F-16 — нам дали. Нет такой категории и оружия, которое нам еще не передали. Ну разве что подводные лодки и эскадренные миноносцы, но их никто не даст, — заявил военный эксперт.

Напомним, что предыдущее заседание в формате Рамштайн состоялось 19 сентября. Тогда потребности Украины были те же — артиллерийские боеприпасы крупного калибра, бронетехника и ракеты для противовоздушной обороны. Кстати, 15-й Рамштайн был первым для нового министра обороны Украины Рустема Умерова.

Темой 14-го Рамштайна также были системы противовоздушной обороны, боеприпасы и поставки бронетехники.

Напомним, что министр Ллойд Остин сформировал международную группу по вопросам обороны Украины в апреле 2022 года.

Источник: Пентагон

Война в Украине, Зброя для України, Ллойд Остин, Рамштайн
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