Путін готується знову використати зиму як зброю війни – Столтенберг

Взимку РФ, ймовірно, знову обстрілюватиме об’єкти енергетичної інфраструктури, тому важливо мобілізувати додаткові ресурси для підтримки України у вигляді систем ППО, артилерії та боєприпасів.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час спільного брифінгу з президентом Володимиром Зеленським перед засіданням Рамштану-16 у Брюсселі.

– Нині ми бачимо, що Путін готується знову використовувати зиму як зброю війни, тобто атакувати енергетичну систему, газову інфраструктуру. Ми маємо запобігти цьому. З більш досконалими і посиленими можливостями протиповітряної оборони ми можемо суттєво вплинути на ситуацію, – наголосив він.

За його словами, союзники з НАТО збільшили виробництво й постійно працюють над нарощуванням, щоб допомогти Україні і далі боротися та звільняти свої території.

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Столтенберг нагадав, що в останні кілька днів Румунія та Німеччина заявили про надання нових пакетів допомоги, і очікує, що ще більше країн блоку зроблять сьогодні заяви щодо посилення підтримки України.

Президент України Володимир Зеленський вперше особисто візьме участь у засіданні формату Рамштайн.

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