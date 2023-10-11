Зеленский впервые лично будет присутствовать на заседании Рамштайна

Президент Украины Владимир Зеленский впервые лично примет участие в заседании формата Рамштайн.

— Визит в штаб-квартиру НАТО, который будет иметь важное значение для нашей стойкости этой зимой. Проведу встречи с генеральным секретарем блока Йенсом Столтенбергом, министром обороны США Ллойдом Остином. Впервые офлайн возьму участие в заседании формата Рамштайн. Имею важное обращение ко всем присутствующим министрам обороны стран — участниц этой мощной коалиции, — написал он в Telegram.

Кроме того, глава государства сообщил, что второй раз с начала полномасштабной войны проведет переговоры в Брюсселе с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо.

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Напомним, что заседание в формате Рамштайн состоится 12 октября в штаб-квартире военного блока.

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