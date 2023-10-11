Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Насиловали двухлетнюю дочь: в Кривом Роге задержали женщину с сожителем
Более 250 погибших на фестивале в Израиле: среди них опознали известного футболиста
Одна — гражданка Германии Шани Лук, другая — израильская студентка: в соцсетях опознали похищенных ХАМАСом женщин
Игнат объяснил, почему израильский Железный купол не выдержал удара ХАМАСа
Упали с недостроя. В Киеве нашли мертвыми двух девушек
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Зеленский впервые лично будет присутствовать на заседании Рамштайна

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский впервые лично примет участие в заседании формата Рамштайн.

— Визит в штаб-квартиру НАТО, который будет иметь важное значение для нашей стойкости этой зимой. Проведу встречи с генеральным секретарем блока Йенсом Столтенбергом, министром обороны США Ллойдом Остином. Впервые офлайн возьму участие в заседании формата Рамштайн. Имею важное обращение ко всем присутствующим министрам обороны стран — участниц этой мощной коалиции, — написал он в Telegram.

Кроме того, глава государства сообщил, что второй раз с начала полномасштабной войны проведет переговоры в Брюсселе с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо.

Сейчас смотрят
Читайте также
Стратегически потребности Украины не изменились: какого вооружения мы ожидаем от партнеров на Рамштайн-16
Рамштайн-16

Напомним, что заседание в формате Рамштайн состоится 12 октября в штаб-квартире военного блока.

Йенс Столтенберг, Бельгия, Брюссель, Война в Украине, Владимир Зеленский, Ллойд Остин, НАТО, Рамштайн
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Путин готовится снова использовать зиму как оружие войны — Столтенберг
Єнс Столтенберг
РФ точечно возобновила наступление на Лимано-Купянском направлении — спикер ВСУ
Окупаційні війська РФ
Ракетный удар по кафе в селе Гроза: погибших уже 55
Удар по селу Гроза Харківської області 5 жовтня 2023
Зеленский рассказал, будет ли баллотироваться на второй срок
Володимир Зеленський
Бельгия будет предоставлять Украине истребители F-16 с 2025 года — глава Минобороны
F-16

Загрузка

Игры
Видео
Общество
Откупаются кровью: военный ВСУ о разнице между Шторм-Z и российской армией

РФ имеет штрафные батальоны Шторм-Z, в которые набирают преимущественно из российских тюрем. Представители этих подразделений не имеют реального боевого опыта. Чаще всего этих людей посылают на разведку или проверку минных заграждений.

Яна Брензей, Юлия Захарченко
Им промыли мозги кремлевской пропагандой: шокирующее признание пленных РФ
Зеленский впервые лично будет присутствовать на заседании Рамштайна
Новый КОМАНДУЮЩИЙ ТРО | Удары по Херсону | Новости Факты ICTV за 10.10.2023
Зеленский впервые лично будет присутствовать на заседании Рамштайна
ШАХЕДЫ над УКРАИНОЙ | Бизнесмена-спонсора “ДНР” ЗАДЕРЖАЛИ | Новости Факты ICTV за 09.10.2023
Зеленский впервые лично будет присутствовать на заседании Рамштайна
СТАРТ отопительного сезона в Киеве | ОБВАЛ российского рубля | Новости Факты ICTV за 09.10.2023
Зеленский впервые лично будет присутствовать на заседании Рамштайна
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь