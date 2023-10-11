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Украина имеет достаточно запасов газа, чтобы уверенно пройти зиму — Чернышов

Олексій Чернишов
Фото: Depositphotos

В Украине перевыполнили план накопления газа. К началу зимы запасы в подземных хранилищах превысят 16 млрд кубометров.

Об этом сообщил глава правления Нафтогаза Алексей Чернышов в интервью LB.ua.

По его словам, к началу этого отопительного сезона правительством Украины поставлена задача накопить 14,7 млрд кубометров.

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— На сегодня уже есть 15,75 млрд кубометров газа. И к зиме ожидаем пересечь отметку в 16 млрд кубов… Я должен заверить, что такие показатели абсолютно достаточны, чтобы уверенно пройти зиму. Также мы продолжим собственную добычу газа, — сказал Чернышов.

Он отметил, что на начало прошлой зимы было накоплено около 14 млрд кубометров газа. То есть сейчас показатели выше.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль определил шесть главных факторов, которые обеспечат стабильную работу энергетической отрасли зимой.

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Опалення

Фото: Алексей Чернышов

Источник: LB.ua
Газ, НАК Нафтогаз, Алексей Чернышов, Украина
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