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Общество
Валентина Летяк, редактор ленты

Когда в Украине начнется отопительный сезон 2023-2024

Опалення
Фото: УНИАН

Обычно отопительный сезон в Украине стартует 15 октября, однако это зависит от климатических условий.

Поскольку осень в этом году выдалась теплой, вероятно, что эта дата будет смещена. К тому же решение о включении отопления принимается на уровне местных властей, поэтому в регионах отопительный сезон 2023-2024 начнется не в один день.

Согласно нормам, батареи должны включить, если в течение трех дней среднесуточная температура будет ниже +8°C.

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Соответственно, в случае резкого похолодания отопительный сезон может начаться и раньше определенной законом даты.

Процесс подключения центрального теплоснабжения длится нескольких дней, и первые в перечне — школы, детские сады и медицинские учреждения, а затем жилой сектор.

Правительство уже отчиталось о готовности к зиме и накоплении достаточных запасов газа, к тому же собственного производства. И цены на него не изменятся для населения как минимум до мая 2024 года.

Сколько длится отопительный сезон

Отопительный сезон обычно длится около шести месяцев и заканчивается в середине апреля. Но конкретные даты также зависят от погоды и температуры воздуха. То есть, когда средняя температура воздуха будет превышать +8°С в течение трех суток, батареи должны выключить.

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Война в Украине, Газ, Опалення в Україні, Отопительный сезон, теплопостачання
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