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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Україна має достатньо запасів газу, аби впевнено пройти зиму – Чернишов

Олексій Чернишов
Фото: Depositphotos

В Україні перевиконали план накопичення газу. До початку зими запаси у підземних сховищах перевищать 16 млрд кубометрів.

Про це повідомив голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов в інтерв’ю LB.ua.

За його словами, до початку цього опалювального сезону урядом України поставлено завдання накопичити 14,7 млрд кубометрів.

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– На сьогодні вже є 15,75 млрд кубометрів газу. І до зими очікуємо перетнути відмітку в 16 млрд кубів… Я мушу запевнити, що такі показники абсолютно достатні, щоб упевнено пройти зиму. Також ми продовжимо власний видобуток газу., – сказав Чернишов.

Він зазначив, що на початок минулої зими було накопичено близько 14 млрд кубометрів газу. Тобто зараз показники вищі.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль визначив шість головних факторів, які забезпечать стабільну роботу енергетичної галузі взимку.

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Опалення

Фото: Олексій Чернишов

Джерело: LB.ua
Газ, НАК Нафтогаз, Олексій Чернишов, Україна
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