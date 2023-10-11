Україна має достатньо запасів газу, аби впевнено пройти зиму – Чернишов
В Україні перевиконали план накопичення газу. До початку зими запаси у підземних сховищах перевищать 16 млрд кубометрів.
Про це повідомив голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов в інтерв’ю LB.ua.
За його словами, до початку цього опалювального сезону урядом України поставлено завдання накопичити 14,7 млрд кубометрів.
– На сьогодні вже є 15,75 млрд кубометрів газу. І до зими очікуємо перетнути відмітку в 16 млрд кубів… Я мушу запевнити, що такі показники абсолютно достатні, щоб упевнено пройти зиму. Також ми продовжимо власний видобуток газу., – сказав Чернишов.
Він зазначив, що на початок минулої зими було накопичено близько 14 млрд кубометрів газу. Тобто зараз показники вищі.
Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль визначив шість головних факторів, які забезпечать стабільну роботу енергетичної галузі взимку.
Фото: Олексій Чернишов
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