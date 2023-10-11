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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Зеленський вперше особисто буде присутній на засіданні Рамштайну

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський вперше особисто візьме участь у засіданні формату Рамштайн.

– Візит до штаб-квартири НАТО, який матиме важливе значення для нашої стійкості цієї зими. Проведу зустрічі з генеральним секретарем блоку Єнсом Столтенбергом, міністром оборони США Ллойдом Остіном. Вперше офлайн візьму участь у засіданні формату Рамштайн. Маю важливе звернення до всіх присутніх міністрів оборони країн – учасниць цієї потужної коаліції, – написав він у Telegram.

Крім того, голова держави повідомив, що вдруге з початку повномасштабної війни проведе переговори у Брюсселі з прем’єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо.

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Нагадаємо, засідання формату Рамштайн відбудеться 12 жовтня у штаб-квартирі військового блоку.

Єнс Столтенберг, Бельгія, Брюссель, Війна в Україні, Володимир Зеленський, Ллойд Остін, НАТО, Рамштайн
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