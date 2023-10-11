Зеленський вперше особисто буде присутній на засіданні Рамштайну
Президент України Володимир Зеленський вперше особисто візьме участь у засіданні формату Рамштайн.
– Візит до штаб-квартири НАТО, який матиме важливе значення для нашої стійкості цієї зими. Проведу зустрічі з генеральним секретарем блоку Єнсом Столтенбергом, міністром оборони США Ллойдом Остіном. Вперше офлайн візьму участь у засіданні формату Рамштайн. Маю важливе звернення до всіх присутніх міністрів оборони країн – учасниць цієї потужної коаліції, – написав він у Telegram.
Крім того, голова держави повідомив, що вдруге з початку повномасштабної війни проведе переговори у Брюсселі з прем’єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо.
Нагадаємо, засідання формату Рамштайн відбудеться 12 жовтня у штаб-квартирі військового блоку.
Завантаження
РФ має штрафні батальйони Шторм-Z, в які набирають переважно із російських в’язниць. Представники цих підрозділів не мають реального бойового досвіду. Найчастіше цих людей посилають на розвідку чи перевірку мінних загороджень.Яна Брензей, Юлія Захарченко