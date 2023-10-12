Испания подтвердила передачу Украине ЗРК Hawk и артснарядов
Испания подтвердила предоставление Украине шести пусковых установок для зенитно-ракетных комплексов Hawk. Мадрид также анонсировал поставку ВСУ артиллерийских снарядов.
Об этом говорится на сайте Минобороны Испании.
— Шесть новых зенитных ракетных установок будут интегрированы в батарею США. Сопутствующее обучение украинских операторов и специалистов по техническому обслуживанию HAWK будет проводиться в Испании, начиная со следующего месяца, — сказала министр обороны Испании Маргарита Роблес.
Роблес также анонсировала поставку партий артиллерийских боеприпасов калибра 155 и 105 мм. Кроме того, украинские защитники получат крупнокалиберные пулеметы для борьбы с дронами РФ.
По словам главы Минобороны, полевые пайки уже на пути в Украину. Испания готовится отправить электрогенераторы и водолазные компрессоры, а также зимнее снаряжение для военных.
Кроме того, страна продолжит тренировать бойцов ВСУ. Испания уже провела обучение для 2 тыс. украинских защитников, это количество планируют увеличить до 4 тыс.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Испания вместе с Германией работают над защитой украинского неба накануне зимы.
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