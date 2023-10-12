Іспанія підтвердила передання Україні ЗРК Hawk та артснарядів
Іспанія підтвердила надання Україні шести пускових установок для зенітно-ракетних комплексів Hawk. Мадрид також анонсував поставку ЗСУ артилерійських снарядів.
Про це йдеться на сайті Міноборони Іспанії.
– Шість нових зенітних ракетних установок будуть інтегровані в батарею США. Супутнє навчання українських операторів і спеціалістів з технічного обслуговування HAWK буде проводитися в Іспанії, починаючи з наступного місяця, – сказала міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес.
Роблес також анонсувала поставку партій артилерійських боєприпасів калібру 155 і 105 мм. Окрім того, українські захисники отримають великокаліберні кулемети для боротьби з дронами РФ.
За словами глави Міноборони, польові пайки вже на шляху до України. Іспанія готується відправити електрогенератори та водолазні компресори, а також зимове спорядження для військових.
Крім того, країна продовжить тренувати бійців ЗСУ. Іспанія вже провела навчання для 2 тис. українських захисників, цю кількість планують збільшити до 4 тис.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Іспанія разом із Німеччиною працюють над захистом українського неба напередодні зими.
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