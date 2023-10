Один Patriot и шесть ЗРК Hawk: Испания и Германия предоставят Украине дополнительные системы ПВО

Испания вместе с Германией работают над защитой украинского неба накануне зимы, когда Россия, вероятно, снова начнет атаковать объекты энергетической инфраструктуры в Украине.

В рамках этой помощи испанское правительство согласилось предоставить Украине шесть пусковых установок для ЗРК Hawk, когда же Германия — работает над дополнительным комплексом Patriot.

Как заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-брифинга по итогам саммита Европейского политического сообщества, сегодня нет лучших средств противовоздушной обороны для отражения атак России с воздуха, чем американские комплексы Patriot.

На сайте правительства Испании параллельно с этим было опубликовано сообщение о шести пусковых установках ЗРК Hawk.

Также во время переговоров Зеленского с премьером Испании Педро Санчесом была обсуждена ситуация на фронте. Испанский премьер, кроме дополнительных систем ПВО, предложил украинскому лидеру дополнительные системы для борьбы с беспилотниками.

Кроме того, со стороны Испании было предложено соответствующее обучение для украинских военных, а также оборудование для разминирования.

— Очень рад, что у нас есть мощный прогресс в этом направлении. Это шесть систем Hawk от Педро Санчеса, от премьер-министра (Испании, — Ред.), — сказал Владимир Зеленский по итогам саммита Европейского политического сообщества.

Также Владимир Зеленский обнародовал в своем Twitter видео встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом. Президент объявил, что сейчас официальный Берлин работает над поставкой Украине дополнительной системы Patriot.

— Благодарен за поддержку со стороны ФРГ в защите нашей свободы и народа. Это также защита Европы и наших общих ценностей, — сообщил Зеленский.

Fruitful meeting with @Bundeskanzler Olaf Scholz.

Germany is working on providing Ukraine with an additional “Patriot” system for the winter months.

I’m grateful for Germany’s support in defending our freedom and people. This is also the defense of Europe and our shared values. pic.twitter.com/xv8k0bXNw3

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 5, 2023