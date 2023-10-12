Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Ґвалтували дворічну доньку: у Кривому Розі затримали жінку зі співмешканцем
Як роздрукувати довідку ВПО з Дії: покрокова інструкція
Як підготуватись до можливих відключень світла, води та тепла: дієві поради
У Севастополі підірвався великий сторожовий корабель Павел Державин – що відомо
Впали з недобудови. У Києві знайшли мертвими двох дівчат
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Проходимо навіть найхолодніший день – Кудрицький про готовність енергосистеми до зими

Енергетика
Фото: Depositphotos

Технічно українська енергосистема готова до зими. Все, що можна і треба було зробити, – зроблено.

Про це на Київському економічному форумі заявив голова Національної енергетичної компанії Укренерго Володимир Кудрицький.

За його словами, щоб перевірити готовність системи до холодів, у спеціальному програмному забезпеченні було змодельовано найхолодніший день сезону. Цей тест показує, з якою генерацією покриваємо максимальне споживання і чи здатна магістральна мережа пропустити такі потужності.

Зараз дивляться

– Моделювання показує, що найхолодніший день ми проходимо, але із застосуванням факторів, які можуть скомпенсувати дефіцит: імпорт електроенергії, включення додаткових блоків на газу. Це стандартний інструментарій, який вже довгий час застосовується, – сказав Кудрицький.

Очільник Укренерго зазначив, якщо ми проходимо найважчий день року, то загалом є ресурс у системі для того, щоб покривати зимовий рівень споживання.

Кудрицький додав, що відремонтовано достатньо підстанцій та достатньо електростанцій для того, щоб енергосистема взимку працювала. За його словами, це відновлення відбулося за рахунок зовнішньої підтримки з боку партнерів, а не внутрнішнього ресурсу.

– Якщо говорити про технічну готовність, то ми готові. Те, що можна і треба було зробити, – зроблено. Якщо ж говорити про економічний аспект функціонування ринку та енергосистеми, то є над чим працювати, – наголосив він.

Раніше Кудрицький заявив, що магістральна мережа готова передавати зимові обсяги навантаження на українську енергосистему.

Читайте також
Україна має достатньо запасів газу, аби впевнено пройти зиму – Чернишов
Олексій Чернишов

Війна в Україні, Володимир Кудрицький, Енергетика
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Знайшли воронку: у Румунії продовжують падати дрони після атак РФ
Дрони Шахед
РФ вийшла на траєкторію свого програшу – Зеленський
Зеленський
Ідентифікацію завершено: РФ ударом Іскандера по Грозі вбила 59 людей
Удар по селу Гроза 5 жовтня 2023
Пошкодження російського корабля Павел Державин підтвердили у ВМС України
Проходимо навіть найхолодніший день – Кудрицький про готовність енергосистеми до зими
Є певні успіхи: ЗСУ просунулися на Бахмутському напрямку
Бої на фронті

Завантаження

Ігри
Відео
Суспільство
Відкуповуються кров’ю: військовий ЗСУ про різницю між Шторм-Z і російською армією

РФ має штрафні батальйони Шторм-Z, в які набирають переважно із російських в’язниць. Представники цих підрозділів не мають реального бойового досвіду. Найчастіше цих людей посилають на розвідку чи перевірку мінних загороджень.

Яна Брензей, Юлія Захарченко
У Києві попрощались із Ніною Матвієнко | Обстріл Нікополя | Новини Факти ICTV за 11.10.2023
Проходимо навіть найхолодніший день – Кудрицький про готовність енергосистеми до зими
Евакуація українців із Гази | Допомогу США поділять між… | Новини Факти ICTV за 11.10.2023
Проходимо навіть найхолодніший день – Кудрицький про готовність енергосистеми до зими
Диверсант закладав вибухівки на АЗС | Щирі зізнання окупанта у… | Новини Факти ICTV за 11.10.2023
Проходимо навіть найхолодніший день – Кудрицький про готовність енергосистеми до зими
Атака на Полтавщину | Данія передасть F-16 вже у… | Новини Факти ICTV за 11.10.2023
Проходимо навіть найхолодніший день – Кудрицький про готовність енергосистеми до зими
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь