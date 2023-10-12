Проходимо навіть найхолодніший день – Кудрицький про готовність енергосистеми до зими

Технічно українська енергосистема готова до зими. Все, що можна і треба було зробити, – зроблено.

Про це на Київському економічному форумі заявив голова Національної енергетичної компанії Укренерго Володимир Кудрицький.

За його словами, щоб перевірити готовність системи до холодів, у спеціальному програмному забезпеченні було змодельовано найхолодніший день сезону. Цей тест показує, з якою генерацією покриваємо максимальне споживання і чи здатна магістральна мережа пропустити такі потужності.

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– Моделювання показує, що найхолодніший день ми проходимо, але із застосуванням факторів, які можуть скомпенсувати дефіцит: імпорт електроенергії, включення додаткових блоків на газу. Це стандартний інструментарій, який вже довгий час застосовується, – сказав Кудрицький.

Очільник Укренерго зазначив, якщо ми проходимо найважчий день року, то загалом є ресурс у системі для того, щоб покривати зимовий рівень споживання.

Кудрицький додав, що відремонтовано достатньо підстанцій та достатньо електростанцій для того, щоб енергосистема взимку працювала. За його словами, це відновлення відбулося за рахунок зовнішньої підтримки з боку партнерів, а не внутрнішнього ресурсу.

– Якщо говорити про технічну готовність, то ми готові. Те, що можна і треба було зробити, – зроблено. Якщо ж говорити про економічний аспект функціонування ринку та енергосистеми, то є над чим працювати, – наголосив він.

Раніше Кудрицький заявив, що магістральна мережа готова передавати зимові обсяги навантаження на українську енергосистему.

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