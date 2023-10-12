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РФ вышла на траекторию своего проигрыша — Зеленский

Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия вышла на траекторию своего проигрыша в войне. В то же время агрессор пока не готов покинуть украинские территории.

Об этом он сообщил на четвертом заседании министерского круглого стола по поддержке Украины в Марракеше.

Президент поблагодарил всех, кто помогает Украине в защите от неспровоцированной и жестокой агрессии России. По его словам, Россия уже использовала против украинцев почти 3 тыс. беспилотников.

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Зеленский отметил, что устойчивость сопротивления зависит от непрерывности поддержки.

— Когда агрессор выходит на траекторию своего проигрыша, как вышла Россия в войне против нас, он всегда рассчитывает только на одно. Он не готов признать ошибочность решения об агрессии. Он не готов убраться с чужой земли. Пока что нет. Но этот день наступит, — сказал украинский лидер.

Он добавил, что Россия пытается сделать последнюю ставку на то, что мир не сможет длительно поддерживать Украину.

Ранее Испания подтвердила предоставление Украине шести пусковых установок для ЗРК Hawk. Мадрид также анонсировал поставку ВСУ артиллерийских снарядов.

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Источник: Офис президента
Война в Украине, Владимир Зеленский, Росія
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