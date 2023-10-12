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РФ вийшла на траєкторію свого програшу – Зеленський

Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія вийшла на траєкторію свого програшу у війні. Водночас агресор поки що не готовий покинути українські території.

Про це він повідомив на четвертому засіданні міністерського круглого столу щодо підтримки України в Марракеші.

Президент подякував усім, хто допомагає Україні в захисті від неспровокованої та жорстокої агресії Росії. За його словами, Росія вже використала проти українців майже 3 тис. безпілотників.

Зараз дивляться

Зеленський наголосив, що стійкість опору залежить від безперервності підтримки.

– Коли агресор виходить на траєкторію свого програшу, як вийшла Росія у війні проти нас, він завжди розраховує лише на одне. Він не готовий визнати помилковість рішення про агресію. Він не готовий забратися з чужої землі. Поки що ні. Але цей день настане, – сказав український лідер.

Він додав, що Росія намагається зробити останню ставку на те, що світ не зможе тривало підтримувати Україну.

Раніше Іспанія підтвердила надання Україні шести пускових установок для ЗРК Hawk. Мадрид також анонсував поставку ЗСУ артилерійських снарядів.

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Джерело: Офіс президента
Війна в Україні, Володимир Зеленський, Росія
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