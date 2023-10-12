Мир довольно быстро приближается к глобальной войне — Буданов
На фоне последних событий на Ближнем Востоке руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов не исключает возможности начала Третьей мировой войны.
— Это моя субъективная оценка: по совокупности географии мы видим несколько конфликтов, которые на первый взгляд кажутся региональными, кроме Украины, но они все связаны между собой одними и теми же странами, которые втянуты в эти процессы, — заявил он в интервью Украинской правде.
Более того, по его мнению, все же “мы довольно быстро приближаемся к глобальной войне”.
Перед этим Буданов заявил, что в случае затягивания войны в Израиле могут возникнуть проблемы с военной помощью для Украины.
По его словам, если конфликт ограничится несколькими неделями, то оснований для волнения нет, если же ситуация затянется, во большом количестве вооружения и боеприпасов будет нуждаться не только Украина.
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