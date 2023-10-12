Мир довольно быстро приближается к глобальной войне — Буданов

На фоне последних событий на Ближнем Востоке руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов не исключает возможности начала Третьей мировой войны.

— Это моя субъективная оценка: по совокупности географии мы видим несколько конфликтов, которые на первый взгляд кажутся региональными, кроме Украины, но они все связаны между собой одними и теми же странами, которые втянуты в эти процессы, — заявил он в интервью Украинской правде.

Более того, по его мнению, все же “мы довольно быстро приближаемся к глобальной войне”.

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Перед этим Буданов заявил, что в случае затягивания войны в Израиле могут возникнуть проблемы с военной помощью для Украины.

По его словам, если конфликт ограничится несколькими неделями, то оснований для волнения нет, если же ситуация затянется, во большом количестве вооружения и боеприпасов будет нуждаться не только Украина.

Источник : Украинская правда

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