Світ досить швидко наближається до глобальної війни – Буданов

На тлі останніх подій на Близькому Сході керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов не відкидає можливості початку Третьої світової війни.

– Це моя суб’єктивна оцінка: за сукупністю географії ми бачимо кілька конфліктів, які на перший погляд здаються регіональними, крім України, але вони всі пов’язані між собою одними й тими самими країнами, які втягнуті в ці процеси, – заявив він в інтерв’ю Українській правді.

Більш того, на його думку, все ж таки “ми досить швидко наближаємося до глобальної війни”.

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Перед цим Буданов заявив, що у разі затягнення війни в Ізраїлі можуть виникнути проблеми з військовою допомогою для України.

За його словами, якщо конфлікт обмежиться кількома тижнями, то підстав для хвилювання немає, якщо ж ситуація затягнеться, багато озброєння та боєприпасів потребуватиме не тільки Україна.

Джерело : Українська правда

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