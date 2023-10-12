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Если война в Израиле затянется, будут определенные проблемы с помощью Украине — Буданов

Кирило Буданов
Фото: УНИАН

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов считает, что если война в Израиле будет длиться долго, то могут возникнуть проблемы с военной помощью для Украины.

Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

По словам разведчика, если конфликт будет ограничен во времени до нескольких недель, то “в принципе, не о чем волноваться”.

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— Но если ситуация затянется, вполне понятно, что будут определенные проблемы с тем, что не только в Украину надо будет поставлять вооружение и боеприпасы, — сказал Буданов.

Ранее в Белом доме заявили, что США способны оказать помощь Израилю, а также продолжать поддерживать Украину в условиях российского вторжения.

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Источник: Украинская правда
Война в Израиле, Война в Украине, військова допомога, Кирилл Буданов
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