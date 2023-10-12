Якщо війна в Ізраїлі затягнеться, будуть певні проблеми з допомогою Україні – Буданов
Керівник ГУР МО Кирило Буданов вважає, що якщо війна в Ізраїлі триватиме довго, то можуть виникнути проблеми з військовою допомогою для України.
Про це він сказав в інтерв’ю Українській правді.
За словами розвідника, якщо конфлікт буде обмежений у часі до кількох тижнів, то “в принципі, немає про що хвилюватися”.
– Але якщо ситуація затягнеться, цілком зрозуміло, що будуть певні проблеми з тим, що не тільки в Україну треба буде постачати озброєння і боєприпаси, – сказав Буданов.
Раніше у Білому домі заявили, що США здатні надати допомогу Ізраїлю, а також продовжувати підтримувати Україну в умовах російського вторгнення.
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