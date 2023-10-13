У РФ и Ирана не хватит ресурсов: Подоляк о вероятности глобального конфликта

Ресурсов России, Ирана и Северной Кореи недостаточно для глобального военного противостояния с демократическими государствами.

Такое мнение выразил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии ведущей Яне Брензей в эфире телемарафона Єдині новини.

Таким образом он прокомментировал продолжающуюся полномасштабную агрессию РФ против Украины и нападение боевиков ХАМАС на Израиль.

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– Глобального конфликта не будет, потому что ресурсные возможности РФ, Ирана вместе с Северной Кореей не сопоставимы с технологическими и вооруженными возможностями стран-демократов. Это вообще не совместимые вещи, – подчеркнул Подоляк.

В то же время он обратил внимание, что такие диктатуры как Россия более агрессивны во внешней политике, поскольку “это гопники, они всегда агрессивны”.

Подоляк не согласен с предположениями, что у РФ есть возможности поддерживать длительную войну.

– Это нонсенс говорить о том, что Россия может выдержать какую-то длительную войну, о чем сегодня говорят постоянно. Что РФ может быть инициатором каких-либо других глобальных изменений и тому подобное – нет, — убежден советник руководителя ОПУ.

Он добавил, что в этой ситуации западные элиты должны отказаться от мнений о возвращении к “довоенному времени”, то есть к реалиям, которые были до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

– В истории есть периоды, когда нужно принять для себя жесткие решения… Надо окончить эру информационно-пропагандистского или дипломатического доминирования РФ. Я уже не говорю о милитарной составляющей и тому подобное, – объяснил Подоляк.

По его словам, для этого нужно “предоставить Украине возможность довести эту войну до конца”. По мнению Подоляка, Запад должен “принять для себя концепцию, что РФ умеет проигрывать, может и должна проиграть”.

Последние заявления о большой войне

Недавно президент Украины Владимир Зеленский допустил риск начала новой мировой войны, комментируя нападение ХАМАС на Израиль. Он добавил, что мировые лидеры еще могут ее остановить.

А руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов на фоне последних событий на Ближнем Востоке допустил возможность начала Третьей мировой войны.

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