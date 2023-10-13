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Юлія Соколова, редакторка стрічки

У РФ та Ірану не вистачить ресурсів: Подоляк про вірогідність глобального конфлікту

Михайло Подоляк
Фото: Офіс президента

Ресурсів Росії, Ірану та Північної Кореї недостатньо для глобального військового протистояння з демократичними державами.

Таку думку висловив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у коментарі ведучій Яні Брензей в ефірі телемарафону Єдині новини.

Таким чином він прокоментував триваючу повномасштабну агресію РФ проти України та напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль.

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– Глобального конфлікту не буде, тому що ресурсні спроможності РФ, Ірану разом із Північною Кореєю не співставні з технологічними і збройними можливостями країн-демократів. Це взагалі не сумісні речі, – наголосив Подоляк.

Водночас він звернув увагу, що такі диктатури, як Росія, більш агресивні у зовнішній політиці, оскільки “це гопники, вони завжди агресивні”.

Подоляк не згоден з припущеннями, що у РФ є можливості підтримувати тривалу війну.

– Це нонсенс говорити про те, що Росія може витримати якусь там тривалу війну про що сьогодні говорять постійно. Що РФ може бути ініціатором якихось інших глобальних змін тощо – ні, – переконаний радник керівника ОПУ.

Він додав, що в цій ситуації західні еліти мають відмовитися від думок про повернення до “довоєнного часу”, тобто до реалій, які були до повномасштабного вторгнення РФ в Україні.

– В історії є періоди, коли треба прийняти для себе жорсткі рішення… Треба закінчити еру інформаційно-пропагандистського чи дипломатичного домінування РФ. Я вже не кажу про мілітарну складову тощо, – пояснив Подоляк.

За його словами, для цього потрібно “надати Україні можливість довести цю війну до кінця”. На думку Подоляка, Захід має “прийняти для себе концепцію, що РФ вміє програвати, може і повинна програти”.

Останні заяви про велику війну

Нещодавно президент України Володимир Зеленський допустив ризик початку нової світової війни, коментуючи напад ХАМАС на Ізраїль. Він додав, що світові лідери ще можуть її зупинити.

А керівник української воєнної розвідки Кирило Буданов на тлі останніх подій на Близькому Сході допустив можливість початку Третьої світової війни.

Ізраїль, Іран, війна, Війна в Україні, Михайло Подоляк, Російська агресія
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