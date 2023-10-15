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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

То же, что и под Бахмутом: в ВСУ рассказали о российских штурмах Авдеевки

Місто Авдіївка
Фото: УНИАН

Российские войска используют тактики так называемых мясных штурмов в попытке захватить Авдеевку Донецкой области.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

По его словам, самые ожесточенные бои продолжаются на Авдеевском направлении, где враг наносит и авиаудары, и пытается идти в штурм.

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— Отбито 8 атак в районе Авдеевки и еще 7 атак вблизи Тоненького и Первомайского, — говорит он.

Впрочем отмечает, что количество атак пошло на спад по сравнению с прошлыми днями.

Штупун сообщил, что только за субботу украинскими войсками было уничтожено 3 российских танка, 4 БМП и 2 САУ Мста-С.

По словам представителя пресс-центра Таврического направления, важность Авдеевки для России определяется тем, что им нужно российскому обществу продемонстрировать хоть какую-то победу.

— Они собрали и бросили почти все, что имеют на том направлении, на штурм Авдеевки… Получают по зубам в течение четырех дней, — пояснил он.

Александр Штупун добавляет, что из-за резкого увеличения потерь личного состава в армии РФ, враг срывается и атакует украинское гражданское население, как, например, удар по многоэтажке в Авдеевке, который был нанесен сегодня, 14 октября.

Представитель пресс-центра добавляет, что ситуацию в районе Авдеевки можно сравнить с ситуацией на Бахмутском направлении.

— Почти тоже самое. Если проводить какую-то историческую параллель, то так монголо-татары делали. Если город не сдавался, то они просто жгли и сравнивали с землей, — добавил он.

Штупун добавляет, что Россия использует тактику наступления масштабными колоннами с техникой, которую поддерживает пехота. Если техника пройти не может, то используются пехотные группы по 200-300 человек.

— За четыре дня мы сожгли много техники. Враг продолжает гнать пехоту. Можно это назвать также мясными штурмами, — добавил он.

Начальник городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш ранее рассказывал, что штурмы россиян значительно усилились в течение последних четырех дней. По его словам, бои продолжаются без перерыва, а украинским Силам обороны приходится отражать наступление бронированной техники, а также выдерживать авиаудары и участвовать в артиллерийских дуэлях с Россией.

Также Барабаш заявлял, что российскими властями были определены новые сроки, когда, по их убеждению, Россия должна захватить всю Донецкую область. Как говорит Барабаш — это 31 декабря 2023 года.

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Авдеевка, Война в Украине, ВСУ, Російська агресія
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