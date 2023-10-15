Те саме, що й під Бахмутом: у ЗСУ розповіли про російські штурми Авдіївки

Російські війська використовують тактики так званих м’ясних штурмів у спробі захопити Авдіївку Донецької області.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

За його словами, найзапекліші бої тривають на Авдіївському напрямку, де ворог завдає і авіаудари, і намагається йти в штурм.

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– Відбито 8 атак в районі Авдіївки та ще 7 атак поблизу Тоненького і Первомайського, – каже він.

Втім зазначає, що кількість атак пішла на спад у порівнянні з минулими днями.

Штупун повідомив, що лише за суботу українськими військами було знищено 3 російських танки, 4 БМП та 2 САУ Мста-С.

За словами речника пресцентру Таврійського напрямку, важливість Авдіївки для Росії визначається тим, що їм потрібно російському суспільству продемонструвати хоч якусь перемогу.

– Вони зібрали і кинули майже все, що мають на тому напрямку, на штурм Авдіївки… Отримують по зубах протягом чотирьох днів, – пояснив він.

Олександр Штупун додає, що через різке збільшення втрат особового складу в армії РФ, ворог зривається та атакує українське цивільне населення, як, наприклад, удар по багатоповерхівці в Авдіївці, який був завданий сьогодні, 14 жовтня.

Речник пресцентру додає, що ситуацію в районі Авдіївки можна порівняти з ситуацією на Бахмутському напрямку.

– Майже теж саме. Якщо проводити якусь історичну паралель, то так монголо-татари робили. Якщо місто не здавалося, то вони просто палили і рівняли із землею, – додав він.

Штупун додає, що Росія використовує тактику наступу масштабними колонами із технікою, яку підтримує піхота. Якщо техніка пройти не може, то використовуються піхотні групи по 200-300 людей.

– За чотири дні ми спалили багато техніки. Ворог продовжує гнати піхоту. Можна це назвати також м’ясними штурмами, – додав він.

Начальник міської військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш раніше розповідав, що штурми росіян значно посилились протягом останніх чотирьох днів. За його словами, бої тривають без перерви, а українським Силам оборони доводиться відбивати наступ броньованої техніки, а також витримувати авіаудари та брати участь в артилерійських дуелях з Росією.

Також Барабаш заявляв, що російською владою було визначено нові терміни, коли, на їхнє переконання, Росія має захопити всю Донецьку область. Як каже Барабаш – це 31 грудня 2023 року.

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