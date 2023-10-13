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Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Россияне лезут, как тараканы. Оккупанты четвертые сутки без перерыва штурмуют Авдеевку

Россияне лезут, как тараканы. Оккупанты четвертые сутки без перерыва штурмуют Авдеевку

В Авдеевке Донецкой области уже четвертые сутки оккупанты ведут сильные обстрелы — пытаются продвигаться, используют бронетехнику, но Силы обороны Украины держат свои позиции.

Об этом в эфире Єдиних новин рассказал председатель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

По его словам, тяжелые бои продолжаются уже четвертые сутки без перерыва. Оккупанты бьют по городу из всего, что есть. Идут стрелковые бои и артиллерийские дуэли. Враг активно применяет авиацию.

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Прошлая ночь была тяжелой — враг нанес по городу несколько авиаударов. Вчера россияне много применили бронированной техники, шли колоннами.

– Ночь очень горячая была. Несколько авиаракетных ударов было по самому городу. По позициям даже и не считали, их слишком много – сотни обстрелов по позициям. Штурмы не прекращаются ни днем, ни ночью. Русские лезут, как тараканы, очень много, — сказал Барабаш.

По словам Барабаша, оккупанты хотят взять Авдеевку в окружение — бьют с севера и с юга. Но украинские военные держат позиции, “потому что это не люди, это титаны”.

Оккупанты четвертые сутки штурмуют Авдеевку — глава МВА

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Логистика в Авдеевку очень усложнена — на период обострения власти прекратили поставки в город и гуманитарной помощи, и продуктов.

– Стараемся обеспечивать только эвакуацию. Если люди имеют желание и хотят уже ехать, то стараемся находить лазейки между этими обстрелами. Но в городе в принципе все есть — и продукты питания, и гигиена, и медицина. Есть в достаточном количестве и с резервом на несколько месяцев, — подчеркнул председатель МВА Виталий Барабаш.

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) подсчитали, что российские оккупационные войска с 10 октября захватили 4,52 кв. км территории на разных направлениях вокруг Авдеевки Донецкой области.

Фото: Игори Мороз, глава Донецкой ОВА

Авдеевка, Армия России, Война в Украине
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