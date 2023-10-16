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Юлия Соколова, выпускающий редактор

Работали возле Авдеевки: у Армии дронов – рекорд по уничтожению техники РФ

Військовий ЗСУ керує дроном
Фото: Getty Images

Украинские военные в течение прошлой недели поразили рекордное количество техники РФ с помощью беспилотников от Армии дронов.

Об этом сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, дроны очень эффективно работали возле Авдеевки (Донецкая область). В последние дни российские войска неоднократно пытались штурмовать позиции ВСУ в районе города.

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– Абсолютный рекорд от Армии дронов – бойцы поразили 428 единиц российской техники за неделю. Во время российского наступления на Авдеевку беспилотники очень эффективно показали себя в обороне и уничтожении техники, — подчеркнул Федоров.

Речь идет о статистике за период с 9 по 16 октября. За это время ударные подразделения ВСУ, обеспеченные в рамках Армии дронов, поразили:

  • 75 танков;
  • 88 боевых бронированных машин;
  • 52 самоходных артиллерийских установок (САУ);
  • 101 пушку;
  • 2 единицы ПВО;
  • 2 миномета/пулемета;
  • 1 реактивную систему залпового огня;
  • 77 грузовиков (военного спецтранспорта);
  • 30 единиц радиотехнического оборудования;
  • 178 опорных пунктов;
  • 13 складов с боекоплектом и топливом;
  • 206 российских оккупантов.
Армія дронів - уражена техніка РФ

Фото: Telegram Михаила Федорова

В отчет вошли данные подразделений Национальной гвардии, Вооруженных сил Украины, Службы безопасности и Госспецсвязи. Военные предоставили видеоподтверждение каждого поражения.

Федоров поблагодарил украинских защитников, которые в сверхсложных условиях держат оборону и активно уничтожают оккупантов.

Что известно об Армии дронов

Инициатива Армия дронов была основана в 2022 году. В июле был объявлен первый сбор на беспилотники в рамках фандрейзинговой платформы United24.

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Сбор средств на дроны для Сил обороны Украины поддержали доноры из десятков стран и компаний.

По данным Минцифры, сейчас почти еженедельно Армия дронов передает на фронт партии из тысяч беспилотников. В составе ВСУ были созданы первые в мире ударные роты БпЛА. Обучение прошли тысячи операторов дронов в специальных центрах подготовки.

Украина запустила и собственное производство дронов для ВСУ. В Кабинете министров отмечали, что за год производство некоторых категорий беспилотников выросло в 100 раз. Чтобы облегчить производство, в Украине отменили НДС и ввозную пошлину на комплектующие для дронов.

В 2024 году планируется выделить на финансирование Армии дронов около 48 млрд грн.

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ЗСУ на фронті

Источник: Telegram Михаила Федорова

Источник: Министерство цифровой трансформации
Авдеевка, Война в Украине, Дрони, ВСУ, Російська агресія
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