Работали возле Авдеевки: у Армии дронов – рекорд по уничтожению техники РФ
Украинские военные в течение прошлой недели поразили рекордное количество техники РФ с помощью беспилотников от Армии дронов.
Об этом сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
По его словам, дроны очень эффективно работали возле Авдеевки (Донецкая область). В последние дни российские войска неоднократно пытались штурмовать позиции ВСУ в районе города.
– Абсолютный рекорд от Армии дронов – бойцы поразили 428 единиц российской техники за неделю. Во время российского наступления на Авдеевку беспилотники очень эффективно показали себя в обороне и уничтожении техники, — подчеркнул Федоров.
Речь идет о статистике за период с 9 по 16 октября. За это время ударные подразделения ВСУ, обеспеченные в рамках Армии дронов, поразили:
- 75 танков;
- 88 боевых бронированных машин;
- 52 самоходных артиллерийских установок (САУ);
- 101 пушку;
- 2 единицы ПВО;
- 2 миномета/пулемета;
- 1 реактивную систему залпового огня;
- 77 грузовиков (военного спецтранспорта);
- 30 единиц радиотехнического оборудования;
- 178 опорных пунктов;
- 13 складов с боекоплектом и топливом;
- 206 российских оккупантов.
В отчет вошли данные подразделений Национальной гвардии, Вооруженных сил Украины, Службы безопасности и Госспецсвязи. Военные предоставили видеоподтверждение каждого поражения.
Федоров поблагодарил украинских защитников, которые в сверхсложных условиях держат оборону и активно уничтожают оккупантов.
Что известно об Армии дронов
Инициатива Армия дронов была основана в 2022 году. В июле был объявлен первый сбор на беспилотники в рамках фандрейзинговой платформы United24.
Сбор средств на дроны для Сил обороны Украины поддержали доноры из десятков стран и компаний.
По данным Минцифры, сейчас почти еженедельно Армия дронов передает на фронт партии из тысяч беспилотников. В составе ВСУ были созданы первые в мире ударные роты БпЛА. Обучение прошли тысячи операторов дронов в специальных центрах подготовки.
Украина запустила и собственное производство дронов для ВСУ. В Кабинете министров отмечали, что за год производство некоторых категорий беспилотников выросло в 100 раз. Чтобы облегчить производство, в Украине отменили НДС и ввозную пошлину на комплектующие для дронов.
В 2024 году планируется выделить на финансирование Армии дронов около 48 млрд грн.
Источник: Telegram Михаила Федорова