Отмена НДС и пошлины: Зеленский подписал законы, облегчающие производство дронов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два законопроекта, которые облегчат производство дронов в нашей стране. Речь идет об отмене НДС и ввозной пошлины на комплектующие для беспилотников.

На это обратил внимание вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Подписанные документы помогут украинской армии в борьбе с агресией РФ.

– Это следующий шаг к масштабированию производства дронов. Прямо сейчас Силам обороны нужны тысячи беспилотников. Продолжаем делать все, чтобы наши воины получили больше дронов на фронт, – подчеркнул Федоров.

Что предусматривают законопроекты

Речь идет о проектах законов №9275 и №9276, которые Верховная Рада приняла в конце мая.

Импортеров освобождают от НДС и пошлин при ввозе материалов, узлов, агрегатов, оборудования и комплектующих для БпЛА, то есть всего того, что нужно для производства и ремонта беспилотников.

Льготы будут действовать во время военного положения.

Законопроект №9275 вносит соответствующие изменения в Налоговый кодекс Украины, а №9276 – в Таможенный кодекс.

Предприятия должны будут отчитываться об использовании импортируемых материалов для дронов. В случае нецелевого использования их вынудят доплатить таможенные платежи и уплатить пеню.

Как известно, в марте Кабинет министров дал старт ускоренному производству дронов в Украине, чтобы обеспечить армию достаточным количеством БпЛА во время войны.

На начало мая в Украине сформировали восемь ударных рот БпЛА, которым передали пикапы, ударные коптеры и FPV-дроны.

Источник: Telegram-канал Михаила Федорова

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