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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Одна из бригад РФ “уже закончилась”: ВСУ под Авдеевкой готовятся к новым штурмам

ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники фиксируют некоторое затишье в штурмовых действиях войск РФ вблизи Авдеевки (Донецкая область). Это может быть связано со значительными потерями оккупантов.

Об этом рассказал командир взвода БпЛА 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка ВСУ Андрей Серган в комментарии Радио Свобода.

– В данный момент одна из бригад уже у них (у оккупантов, — Ред.) закончилась. Теперь зашла другая бригада. Это – регулярные военные. В принципе, ожидаем новой достаточно мощной волны, — подчеркнул он.

Военный добавил, что определенное затишье является временным явлением. Поэтому подразделения ВСУ готовятся к новым штурмам сил РФ, чтобы дать врагу достойный отпор.

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– В любом случае они отойдут как волна… А потом волна опять же нас может накрыть. Поэтому мы готовимся к тому, что будут снова штурмовые действия. Довольно сильные, мощные. Подготавливаем технику, личный состав, чтобы достойно встречать нашего врага, – отметил Андрей Серган.

Что известно о ситуации возле Авдеевки

Войска РФ активизировали штурмовые действия возле Авдеевки ориентировочно 10 октября. Происходили ожесточенные бои, враг бросил много сил на штурмы при поддержке бронетехники, пытается окружить город.

Кроме того, оккупанты регулярно обстреливают Авдеевку из артиллерии и минометов, буквально стирая город с лица земли.

Украинские военные держат оборону и уничтожают колонны оккупантов, которые пытаются штурмовать наши позиции.

По данным ВСУ, российские войска используют ту же тактику, что и под Бахмутом – так называемых мясных штурмов.

По словам главы Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша, оккупанты определили для себя очередной дедлайн (конечную дату) полного захвата Донецкой области – 31 декабря 2023 года. Город Авдеевка – это стратегическая высота, поэтому российские захватчики его штурмуют.

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Одна из бригад РФ “уже закончилась”: ВСУ под Авдеевкой готовятся к новым штурмам

Источник: Радио Свобода
Авдеевка, Война в Украине, Донецкая область, ВСУ
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